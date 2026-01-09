3連休の中国地方は、荒れた天気となる見込みです。10日(土)午後は黄砂まじりの雨や雷雨となり、風も強まるでしょう。また、11日(日)から12日(月・祝)の朝にかけては雪や風が強まり、冬の嵐となりそうです。山地は大雪となり、瀬戸内側でも雪の積もる所があるでしょう。見通しの悪化、積雪や路面の凍結に伴う交通障害やナダレに十分ご注意ください。

10日(土)午後から雨や雷雨 風が強まる

10日(土)は日本海を前線を伴った低気圧が発達しながら進み、夜には低気圧からのびる寒冷前線が本州付近を進む見込みです。

中国地方は午前中は晴れる所が多いですが、午後は雲が広がり昼過ぎから雨や雷雨になるでしょう。南から西の風が強まる見込みです。また、夜は山地で雪になる所があるでしょう。



最高気温は15℃近くになる所もあり、3月並みの暖かさとなるでしょう。積雪の多い所ではナダレに注意が必要です。

10日(土)昼過ぎから中国地方に黄砂が飛来

10日(土)の昼過ぎから夜にかけて、中国地方の上空に黄砂の飛来が予想されています。このため、黄砂まじりの雨となるでしょう。風が強いため、外出の際はマスクなどで万全な対策をしておいてください。アレルギー症状の悪化や車への付着にご注意ください。

11日(日)〜12日(月・祝)朝は山地で大雪 瀬戸内側でも雪が積もる

11日(日)は、中国地方の上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。

日本海側や山陽北部を中心に雪が降り、瀬戸内側にも西部を中心に雪雲が流れ込む見込みです。山地を中心に大雪となり、普段あまり雪の積もらない瀬戸内側でも雪の積もる所があるでしょう。

強風や雪による見通しの悪化、積雪や路面の凍結に伴う交通障害に十分ご注意ください。また、着雪による倒木や電線の切断、ナダレにも注意が必要です。なお、日本海側は高波に警戒が必要です。



[風の予想]

10日(日)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

山陽 陸上 12メートル (25メートル)

山陽 海上 15メートル (25メートル)

山陰 陸上 18メートル (30メートル)

山陰 海上 23メートル (35メートル)

11日(月・祝)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

山陽 陸上 12メートル (25メートル)

山陽 海上 15メートル (25メートル)

山陰 陸上 18メートル (30メートル)

山陰 海上 23メートル (35メートル)



[雪の予想]

11日(月・祝)6時から12日(火)6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 50センチ

山陽 平地 20センチ

山陰 山地 50センチ

山陰 平地 20センチ

(9日5時発表 地方気象情報より)

積雪や路面の凍結に伴う交通障害 ノーマルタイヤの危険性

11日(日)から12日(月・祝)朝にかけて、中国地方は冬の嵐となるでしょう。普段あまり雪の積もらない瀬戸内側でも西部を中心に雪が積もる見込みです。お出かけの際は、時間に余裕を持って最新の気象情報や交通情報を確認してください。成人式などのため帰省して、普段の生活圏と違う場所で車の運転する機会もあると思いますので、特に注意してください。



車でお出かけの際は、車の冬装備を万全にしておく必要があります。

雪道をノーマルタイヤで走行すると、タイヤが低温で固くなって吸着性が失われ、路面を摩擦で捉えることができなくなります。このため「滑る」「止まらない」「曲がらない」と、自動車が本来確保しなければならない動きが制御できなくなり、スリップ事故や渋滞の原因につながってしまいます。



雪道を時速40kmで走った場合、ブレーキを踏んでからクルマが止まるまでの距離は、ノーマルタイヤでは冬用タイヤの約1.7倍にもなるという走行実験結果もあります。



雪道でのノーマルタイヤは、とても危険ですので、冬用タイヤやチェーンを必ず装着するようにしてください。雪や雨が降ったあとの路面は凍結していることもあります。一見、路面に雪がないように見えても車の運転には十分な注意が必要です。