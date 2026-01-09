この先の近畿地方は、気温の変化がかなり大きくなるでしょう。10日(土)の日中は広く3月並みで、大阪では桜が咲く頃の暖かさとなる見込みです。ただ、11日(日)から12日(月・祝)は気温が急降下し、厳しい寒さが戻るでしょう。また、北部を中心に雪の量が多くなり、12日(月・祝)の朝は積雪や凍結のおそれがあります。成人の日の行事やお出かけを予定されている方は、交通機関などへの影響にご注意ください。

10日(土)は大阪で16℃予想 11日(日)〜12日(月・祝)は厳しい寒さ

10日(土)は前線を伴った低気圧が急速に発達しながら日本海を進み、近畿地方には南から暖かく湿った空気が流れ込む見込みです。午前中は晴れる所が多いものの、南部は雨が降ったりやんだりで、北部でも夜を中心に雨の降る所があるでしょう。朝は内陸部を中心に氷点下の冷え込みの所もありますが、日中の最高気温は15℃前後の所が多い見込みです。昼間は広く3月並みの気温で、大阪では桜が咲く頃の暖かさとなるでしょう。



11日(日)の日本付近は強い冬型の気圧配置になり、12日(月・祝)にかけて、近畿地方の上空には一転して強い寒気が流れ込む見込みです。北部では11日(日)から12日(月・祝)の午前中は断続的に雪が降り、局地的にカミナリを伴って降り方が強まるでしょう。中部と南部では晴れたり曇ったりの変わりやすい天気で、雪や雨が降る所もある見込みです。日中の気温は10日(土)から急降下し、強い季節風が加わって厳しい寒さになるでしょう。北部の豊岡では最高気温が2℃、舞鶴は3℃の予想で、昼間でも凍えるような極寒となる見込みです。体にこたえる激しい寒暖差となりますので、体調管理に万全を期してください。



なお、11日(日)を中心に海上では波が高くなり、日本海では6メートルの大しけとなるでしょう。船舶関係の方は、高波に警戒が必要です。

11日(日)の夜間は雪が強まる所も 積雪・凍結に注意

11日(日)の夜間は、上空の寒気が最も強くなります。北部を中心に雪の降り方が強まり、北部の山地や紀伊山地、北部の平地などで積雪となるでしょう。強い風を伴って見通しが悪くなるおそれがあり、北部では大雪のおそれもあります。普段雪がほとんど降らない地域でも、薄っすらと雪化粧する所がありそうです。たとえ雪が積もらなかったとしても、朝にかけて路面が凍結し、車のスリップ事故や転倒事故のリスクが高まることも考えられます。



12日(月)は成人の日で、行事やお出かけを予定されている方も多いと思います。最新の交通情報や気象情報をこまめに確認し、時間に余裕を持って行動してください。

路面の凍結 特に注意すべき所は

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。