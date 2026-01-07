近畿地方では、この先は断続的に寒気が流れ込むでしょう。特に11日(日)〜12日(月)成人の日はこの冬に入って最も強い寒気が流れ込み、震えるような寒さになる見込みです。日本海側や山沿いを中心に雪や雨が降るため、積雪や路面の凍結に注意してください。

3連休(10日〜12日)は気温急降下 春先の暖かさから一転、真冬の寒さに

明日8日は一時的に冬型の気圧配置になる見込みです。近畿地方の日本海側は雪や雨が降り、京都市や奈良市、和歌山市など太平洋側まで雪雲や雨雲が流れ込むでしょう。局地的に雷を伴って強く降る恐れがあります。





9日(金)は、高気圧に覆われて、各地とも大体晴れる見込みです。10日(土)も、日差しの届く所が多いですが、和歌山県南部は雨の降る所があり、豊岡市(兵庫)など日本海側でも夕方以降は雨の降る所があるでしょう。日中は南よりの風が吹いて15℃前後まで気温の上がる所が多く、春先の暖かさになる見込みです。朝との寒暖差が大きいでしょう。11日(日)〜12日(月・祝)にかけては、冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込む見込みです。日本海側や山沿いを中心に断続的に雪が降り、降り方が強まる所もあるでしょう。沿岸部を中心に荒れた天気となる恐れがあり、日本海の海上では波が高くなるため、高波に十分注意してください。太平洋側では日差しの届く所が多いでしょう。また10日の暖かさから一転して、11日〜12日は真冬の空気に入れ替わるため、万全な防寒対策が必要です。13日(火)は、いったん天気の持ち直す所が多いですが、14日(水)には再び寒気が流れ込むため、日本海側を中心に雪や雨が降り、太平洋側でも雪や雨の降る所があるでしょう。

11日は大阪府の南の地域や奈良県北部でも雪か 積雪や路面の凍結に注意

11日(日)は、近畿地方では西よりの風が吹くため、日本海側の沿岸に近い地域を中心に雪や雨が降り、積雪の多くなる所があるでしょう。

また、大阪府の南の地域や和歌山県北部〜奈良県北部でも、西風にのって雪雲や雨雲が流れ込み、あちらこちらで雪や雨の降る可能性があります。12日(月・祝)の朝にかけて積雪となる所があるかもしれません。雪が積もらなくても、12日の朝は冷え込みが強まり、濡れた路面が凍結する恐れがあるため、注意が必要です。成人の日の行事など予定のある方は時間に余裕をもったスケジュールを考えておくと安心です。



なお、12日(月・祝)以降は予想が変わりやすくなっているため、雪の降りやすいエリアや大雪の可能性など、今後の情報にご注意ください。

路面の凍結 特に注意が必要な場所とは?

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。