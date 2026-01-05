²Æì¤Ç²ÆÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¡¡À¾¡ÁÅìÆüËÜ¤âÆüº¹¤·¤Î²¹¤â¤ê¡¡ËÌ¤Ï´¨¤ÎÆþ¤ê¤é¤·¤¤´¨¤µ
º£Æü5Æü¡¢²Æì¤Ï¡¢²ÆÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âÆüÃæ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤Î¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Æüº¹¤·¤Î²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¡Ö´¨¤ÎÆþ¤ê¡×¤é¤·¤¤¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü5Æü¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö¾®´¨¡×¤Ç¡¢Îñ¤Î¾å¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëº¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®´¨¤ÎÆü¤¬¡Ö´¨¤ÎÆþ¤ê¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÀáÊ¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ò¡Ö´¨¤ÎÆâ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÌÆüËÜ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢12»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»¥ËÚ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.8¡î¡¢¿¿¼íÂ¼(ËÌ³¤Æ»)¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹9.1¡î¤Ç¤¹¡£
º£Æü5Æü¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤â¡¢»¥ËÚ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹4¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤·¤«µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¡Ö´¨¤ÎÆþ¤ê¡×¤é¤·¤¤¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÈÂçºå¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹13¡î¤ÈÊ¿Ç¯¤è¤ê2¡î¤«¤é4¡î¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î11¡î¡¢ÆáÇÆ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê2¡î¹â¤¤22ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤É¤ÏÌÀÆü6Æü¤«¤é¡Ö´¨¤ÎÆâ¡×¤é¤·¤¤´¨¤µ
ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü6Æü°Ê¹ß¤Ï¡Ö´¨¤ÎÆâ¡×¤é¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢7Æü(¿å)¤È9Æü(¶â)¤Ï¡¢9¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤«¤éÊ¡²¬¤â10¡îÁ°¸å¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆáÇÆ¤Ï7Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï20¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï¡¢»þÀÞ´¨¤µ¤Î´Ë¤àÆü¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅßµÙ¤ßÌÀ¤±¤ÇË»¤·¤¤Æü¾ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
