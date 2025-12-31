2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¹­¤¯À²¤ì¤Æ¡¢åºÎï¤Ê¤´Íè¸÷¤òÇÒ¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç´üÂÔÂç

2026Ç¯1·î1Æü(¸µÆü)¤ÎÄ«¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢åºÎï¤Ê¤´Íè¸÷¤òÇÒ¤á¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·¸õ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶áµ¦ËÌÉô¤«¤é»³±¢¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤â±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Ê¤ª¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¡¢·²ÇÏ¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢´ôÉì¸©¤Î»³¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤ä¤Õ¤Ö¤­¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íè¸÷ÌÜÅª¤ÎÅÐ»³¤Ï·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¸µÃ¶¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷

¸µÆü¤ÎÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ËÌ³¤Æ»¤Ï¹­¤¯É¹ÅÀ²¼10¡î°Ê²¼¤È¡¢¶Ë´¨¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ÅìËÌ¤â¤Û¤ÜÁ´°è¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç3¡î°Ê²¼¤È¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï¿ô»ú¤è¤ê¤â´¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¼êÂÞ¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢ËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£