26Æü(¶â)¤Î»Å»öÇ¼¤á¤Îº¢¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤ÏÂÔË¾¤ÎÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·³ã¸©¤Î»³±è¤¤¤äÉÙ»³¸©¤Î»³´ÖÉôÅù¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£27Æü(ÅÚ)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µ¢¾Ê¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç¤ÎÆ½±Û¤¨¤Î·×²è¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ËüÁ´¤ÎÁõÈ÷¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¤±²¼¤µ¤¤¡£
°ì»þÅª¤À¤¬ËÌÎ¦¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀãÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Æî²¼
12·î26Æüº¢¤ÎÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¾å¶õ¤Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´¨µ¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ç¡¢¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ï-12ÅÙ°Ê²¼¡¢3000¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ï-21ÅÙ°Ê²¼¡¢5500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ë¤Ï-36ÅÙ°Ê²¼¤ÎÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬³ÆÁØ¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¾·³¤ÎÂÚºß¤Ï°ì»þÅª¤ÇÄ¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤êµïºÂ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢26Æü(¶â)¤Ï¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤â¹ß¤ëÊª¤Ï¼¡Âè¤ËÁ´°è¤ÇÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£27Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¿·³ã¸©¤Î»³±è¤¤¡¦ÉÙ»³¸©¤Î»³´ÖÉôÅù¤ÏÂçÀã¤Ë·Ù²ü
¿·³ã¸©¤Î»³±è¤¤¤äÉÙ»³¸©¤Î»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸òÄÌ¥À¥¤¥ä¤ÎÍð¤ì¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¸Î¶¿¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤Ç26ÆüÌë¡Á27Æüº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÆ½±Û¤¨¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¹ßÀã¤Ë¤è¤ë»ë³¦ÉÔÎÉ¤äÀÑÀã¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¼Ö¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÉ¬¤º·È¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¡³ÆÃÏ¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¾¯Àã
¿Þ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡Á12·î23Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎßÀÑ¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¤òÂ¿¤¤½ç¤Ë¥°¥é¥Õ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1°Ì¤Î¼éÌç¤«¤é8°Ì¤Î´Ø»³¤Þ¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¿·³ã¸©(ËÌÎ¦ÅìÉô)¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¸©¤Î»³±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç¤â70%Ì¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦À¾Éô(»°¸©)¤Ç¤ÏÁ´ÈÌ¤Ë¹ßÀã¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¯¡¢Ê¿Ç¯Èæ¤¬¥¼¥í%¤ÎÃÏÅÀ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ÇµÏ¿Åª¤Ê¾¯Àã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
26Æüº¢¤Î¹ßÀã¤Ï»³Àã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤ÎÀã¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÊýÌÌ¤Ç¤Î¼Ö¤ÎÁö¹Ô¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë°ÂÁ´±¿Å¾¤ËÅ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¿·¤Î3¤«·îÍ½Êó¡¡°ú¤Â³¤Ã»´üÅª¶ÉÃÏÅª¤ÊÂçÀã¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò
23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î3¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î1·î¡Á3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¡¦¹ßÀãÎÌ¤È¤â¤Ë¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¢¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¨ÀáÍ½Êó¤Ï¡¢ÆüÊÌÃÏÅÀÊÌ¤ÎÅ·µ¤¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÌÎ¦Á´ÂÎ¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÅ·µ¤·¹¸þ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ï¡¢µ¤¾Ý¤Î¶ËÃ¼²½¤¬¿Ê¤ß¡¢²áµî¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤µ¨Àá¿Ê¹Ô¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÅß(2024Ç¯12·î¡Á2025Ç¯2·î)¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤È¤µ¤ì¤ë1·î¤ÎÂç´¨Á°¸å¤Ë¡¢ËÌÎ¦»°¸©(À¾Éô)¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤¯¤é(¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î)¤¬³«²Ö¤¹¤ëº¢¤ÎÍÛµ¤¤ÎÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î2·î¤Ë¤Ï¡¢2ÅÙ¤ÎÂç´¨ÇÈ½±Íè¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³§ÍÍ¤Îµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤ò12·î¡Á2·î¤ÎÅß¤Î´ü´Ö¤ÎËÌÎ¦Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¡¦¹ßÀãÎÌ¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢·ë²Ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äËÌÎ¦ºß½»¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÅß¤Î°õ¾Ý¤È¤ÏÄø±ó¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶Ë±²¤ÎÊ¬Îó¡×¡ÖËÌ¶Ë¿¶Æ°¡×¤ÎÍ½ÁÛ¤Ê¤É¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢µ¨ÀáÍ½Êó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¥È¥ê¥¬¡¼¤Ç¡¢ÊÐÀ¾É÷¤¬Âç¤¤¯Æî¤Ø¼Ø¹Ô¤ËÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¤Æ¡¢Âç´¨ÇÈ½±Íè¤È¤Ê¤êÃ»´üÅª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ïº£¸å¤â¤Þ¤Àµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ö¼Â¡¢ºòÅß¤âÁ³¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Ëè·î°ì²ó²¼½Üº¢¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë3¤«·îÍ½Êó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë1¤«·îÍ½Êó¤Ê¤É¤Ç¡¢ºÇ¿·¤ÎÍ½ÊóÆâÍÆ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤Â³¤ÂçÀã¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£