24日(水)と25日(木)の関東は曇りや雨でスッキリしない天気。クリスマスのお出かけは傘が必須に。暖気優勢で雪の降る所は山沿いに限られそう。26日(金)以降は晴れる日が多いが、27日(土)は真冬の寒さ。防寒はしっかり。

クリスマスイブとクリスマスは雨 平地は夜更け過ぎにも雪に変わらず

明日24日(水)は天気は下り坂です。雲に覆われて、広く雨が降るでしょう。暖気が優勢なため、雪が降るのは山沿いの一部に限られそうです。夕方ごろからは沿岸部で局地的に雨脚が強まり、雷雨になることもあるでしょう。クリスマスイブのお出かけは雨具が必須です。





25日(木)のクリスマスも午前を中心に広い範囲で雨が降りそうです。午後はやむ所もありますが、雲の多い天気が続くでしょう。夕方ごろにはまた雨雲がかかりそうです。ただ、夕方以降の雨は降ってもぱらつく程度。外出の際は荷物が多くならないよう、折りたたみの傘を用意しても良いでしょう。

26日(金)以降は晴れる日が続く、27日(土)は真冬の寒さ

26日(金)以降は晴れる日が続き、日差しの温もりを感じられる日が多くなりそうです。ただ、27日(土)は強い寒気が流れ込み、昼間も真冬並みの寒さになるでしょう。東京都心や横浜市など、今シーズン一番の寒さになる所もありそうです。寒さで体調を崩さないよう、しっかりと寒さ対策をしてお過ごしください。



一方、昨日22日(月)、気象庁は「高温に関する早期天候情報」を発表しました。29日(月)頃から関東甲信では、この時期としてはかなり気温が高くなる見込みです。ただ、最低気温は広く1℃前後。内陸では0℃を下回りそうです。朝晩は寒くなりますので、昼間との気温差で体調を崩さないよう、脱ぎ着しやすい服装でお過ごしください。

気温と服装の目安

上の図は気温と服装の目安です。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ですが、服装選びの参考になさってください。



25日(木)や26日(金)など10℃から15℃くらいまで上がる日の日中は、セーターやトレンチコートなどの薄手のコートで過ごせるでしょう。夜は10℃を下回る所が多くなるため、冬物のコートが必要になりそうです。



27日(土)のように昼間でも6℃ほどしか上がらない日は、昼間もコートを着用し、コートの中にもカイロやカーディガンなどを着用した方が良いでしょう。また、27日(土)以降の朝晩は5℃を下回る日が多くなり、万全な寒さ対策が必要です。ダウンコートにマフラーや手袋などを用意しましょう。



日々の気温や風も天気予報でチェックして、その時々に適した服装選びを行ってください。