º£Æü22Æü¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£27Æü(ÅÚ)Á°¸å¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢29Æü(·î)º¢¤«¤éËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â²¹¤Ç¡¢Ç¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
27ÆüÁ°¸å¤Ï´¨µ¤Î®Æþ¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ
¸þ¤³¤¦3Æü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢26Æü(¶â)¤«¤é27Æü(ÅÚ)º¢¤Ï¡¢¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÇÉ¹ÅÀ²¼6¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬ÆüËÜ¤ÎÆî´ß¤Þ¤ÇÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£27Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹5¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
29Æüº¢¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¡¦ÅìËÌ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ï10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹â²¹¤«
28Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î¶õµ¤¤¬½ù¡¹¤Ë´¨µ¤¤«¤éÃÈµ¤¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢µ¤²¹¤¬¾å¸þ¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤«¤±¤Æ´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶áµ¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹â²¹·¹¸þ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü22Æü¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë°ìÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹â²¹¤äÄã²¹¡¢¹ßÀãÎÌ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢29Æü(·î)º¢¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤È¤µ¤ì¤ë´ð½à¤Ï¡¢5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÎÊ¿Ç¯º¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï+2.3¡î°Ê¾å¡¢ÅìËÌ¤È´ØÅì¹Ã¿®¤Ï+1.8¡î°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¹â²¹¤Ë¤è¤ëÇÀºîÊª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¡¢Í»Àã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£