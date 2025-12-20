º£Æü20Æü¤ÏÁ´¹ñ¤Çµ¤²¹¾å¾º¡¡ËÌÎ¦¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤Ë10·îÊÂ¤ß¤â¡¡ËÌ¤ÈÆî¤Û¤É¹¤¯±«
º£Æü20Æü¤Ï¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¥°¥ó¤È¾å¾º¡£Ãë´Ö¤Ï¾åÃå¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤»¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£Å·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢ËÌ¤ÈÆî¤ÎÃÏ°è¤Û¤É±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¡£
ÃÈµ¤Í¥Àª¡¡10·îÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤â
º£Æü20Æü¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤¬Åì¤Ø°Ü¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎËÌ¤ËÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æì¤È¶å½£¤«¤é¶áµ¦¡¢ËÌÎ¦¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç20¡îÁ°¸å¤Ç¡¢Ãë´Ö¤Ï¾åÃå¤Ê¤·¤Ç¤â²á¤´¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¡²¬¤ä¶âÂô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë10·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åì³¤¤È´ØÅì¡¢ÅìËÌ¤Ï15¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢Ãë´Ö¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤â¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î½ê¤Ç10¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Å·µ¤²¼¤êºä¡¡¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ËÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÇ°¤Î¤¿¤á±«¶ñ¤ò
µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Å·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æì¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ë¶¯¤Þ¤ë±«¤Ë¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶å½£ÆîÉô¤ÏÃëº¢¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ìë¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶å½£ËÌÉô¤ÈÃæ¹ñ¡¡»Í¹ñ¡¡¶áµ¦¡¡Åì³¤¡¡´ØÅì¹Ã¿®¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¡£
±À¤Î´Ö¤«¤é¤È¤¤ª¤êÆü¤¬º¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸áÁ°¤â¸á¸å¤â¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ìë¤Ï±«¤Î½ê¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦¤ÈÅìËÌÆîÉô¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìËÌËÌÉô¤Ï¡¢Áá¤¤½ê¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é±«¤Ç¡¢Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´°è¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Û¤É¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ß¤ë¤â¤Î¤Ï±«¤Î½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬²ò¤±¤Æ¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ë¤â½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£