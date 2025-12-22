この先、24日(水)から25日(木)にかけて全国的に天気が崩れるでしょう。26⽇(金)は冬型の気圧配置となり、北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に荒れた天気となるでしょう。特に北陸などを中心に⼤荒れや警報級の⼤雪となる可能性がありますのでご注意ください。

23日(火)〜29日(月)の天気

この先は短い間隔で天気が変化するでしょう。明日23日(火)は高気圧に覆われて広く晴れる見込みです。24日(水)から25日(木)は低気圧や前線が通過して、全国的に天気が崩れるでしょう。北海道でも雪ではなく雨になりそうです。



26日(金)以降は冬型の気圧配置となり、強い寒気が流れ込むでしょう。北海道や東北の日本海側、北陸から山陰にかけて雪が降る見込みです。特に北陸を中心に荒れた天気となり、⼤荒れや警報級の⼤雪となる可能性があります。大雪や猛吹雪の恐れもあります。年末年始休暇に入り、帰省や旅行を予定されている方は、車の冬装備を万全にして、交通機関の情報や道路の状況も確認して無理のない計画を立てるようにしてください。27日(土)は太平洋側を中心におおむね晴れるでしょう。晴れる所が多いものの、東京では最高気温6℃と、今シーズン一番の寒さになりそうです。28日(日)と29日(月)は全国的に晴れる見込みです。年末の大掃除や買い出しなどにも最適でしょう。ただ、この先は日々の気温の変化が大きく、体調を崩しやすくなります。年末年始、体調管理には十分にご注意ください。

30日(火)〜1月4日(日)の天気

いよいよ年の瀬。30日(火)は北海道は雪が降り、北陸も雨の降る時間があるでしょう。東北の太平洋側や可能から九州は広く晴れそうです。31日(水)の大晦日も北陸など日本海側で雨が降るでしょう。



1月1日(木)元日は、北海道は雪で、関東から九州は広く晴れるでしょう。太平洋側は初日の出を拝めそうです。北陸も晴れ間が期待できるでしょう。2日(金)は関東は晴れるものの、その他の地域では天気が崩れるでしょう。北海道や東北は雪が降りそうです。3日(土)は北海道は雪、東北から関東は雨が降るでしょう。4日(日)は晴れる所が多い見込みです。



この期間の最高気温は全国的に平年を上回るでしょう。札幌はプラスの気温が続く見込みです。1月1日(木)元日の札幌は1℃、東京、名古屋、大阪、福岡は13℃と、極端な寒さはないでしょう。過ごしやすい年末年始になりそうです。