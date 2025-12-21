今日21日は前線の影響で広い範囲で雨。雨でも気温は高く、昼頃にかけては20℃くらいまで気温が上がる所もあり、季節はずれの暖かさ。ただ、次第に冷たい空気に入れ替わるため、気温の下がり方に合わせて、服装で調節を。

前線が通過 日中は暖かい空気が優勢

今日21日は、前線が列島を通過し、九州から関東の南岸を低気圧が進む予想です。前線や低気圧周辺では雨雲が発達しやすく、全国的に風が強まるでしょう。落雷や突風などに注意が必要です。長崎市では1時間に29.5ミリ(2:31まで)の強い雨を観測。午前7時までの24時間降水量は、鹿児島県屋久島町の尾之間で110.0ミリ、長崎県松浦市で107.5ミリと、まとまった雨になっています。





また、低気圧や前線に向かって暖かい空気が流れ込み、昨夜から気温があまり下がっていません。午前8時までに最低気温が0℃未満の冬日になったのは、北海道や東北などわずか52地点でした。ただ、今夜には前線が列島を通過するため、日本海側から次第に冷たい空気に入れ替わるでしょう。朝より日中から夜の方が気温が下がる所もあるため、気温の変化に注意が必要です。

雨の予想 急な強い雨や落雷に注意

今日21日、各地の雨が降る時間帯。



【沖縄】発達した雨雲は抜けましたが、昼頃まで雨の降る所が多いでしょう。

【九州】午前9時頃まで広く雨が降り、局地的には雷を伴った激しい雨が降りそうです。

【四国・中国地方】昼頃にかけて雨が続くでしょう。ただ、午後は日の差す所もありそうです。

【近畿・東海・関東甲信】雨が降ったりやんだりで、雷雨になることもあるでしょう。

【北陸】昼前には雨雲がかかり、夕方にかけて広い範囲で雨が降りそうです。

【東北】北部から雨の範囲が広がり、南部も昼頃から次第に雨が降りだすでしょう。

【北海道】断続的に雨や雪で、午後は雪の範囲が広がります。積雪が多い所では、なだれや屋根からの落雪などにご注意ください。

気温の変化が大きい 夜は北風で朝より寒い

今日21日の最高気温は、昨日20日と同じくらいか低い所が多いでしょう。



福岡は13℃と、昨日より10℃も低くなりそうです。金沢は17℃、札幌は4℃ですが、この時期としては高いでしょう。ただ、九州から北海道の日本海側は、午前中に最高気温が観測される所が多く、日中から夜にかけては気温が下がっていきそうです。前線通過後は北よりの風が強まるため、実際の気温よりも寒く感じられるでしょう。



太平洋側は日中も暖かい空気が優勢で、昼頃にかけて気温が上がりそうです。九州南部や四国は、最高気温は18℃から20℃くらい。東京都心は18℃、仙台は19℃と、関東や東北も12月とは思えないような暖かさになるでしょう。夕方以降は気温が下がるため、重ね着やアウターなどでうまく調節してください。