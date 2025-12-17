今日17日、日本海にある低気圧が東南東へ進み、午後は日本海側から次第に雨や雷雨に。低気圧が通過するとともに、気圧変化も大きくなるでしょう。今日17日の気圧予報では影響度が「大」の所もあります。気圧の変化で体調を崩しやすい方は、頭痛やめまいなどにご注意ください。

今日17日は低気圧が通過 気圧予報で影響度「大」も

今日17日(水)は、日本海にある低気圧が東南東へ進む見込みで、午後は日本海側から雨のエリアが広がるでしょう。九州南部から東海にかけての太平洋側や東北にも雨雲が流れ込むため、晴れている所も、突然の雨や雷雨にご注意ください。





低気圧が通過するとともに、気圧の変化も大きくなるでしょう。今日17日(水)の気圧予報では、鹿児島、金沢、大阪、仙台、釧路で影響度が「大」となっています。気圧の変化で体調を崩しやすい方は、頭痛やめまいなどにご注意ください。

来週にかけて気圧の変動激しい 体調の変化に注意

明日18日(木)、19日(金)は日本付近は高気圧に覆われますが、20日(土)から21日(日)にかけては日本海と太平洋沿岸を前線や低気圧が通過するため、広い範囲で天気が崩れるでしょう。



来週にかけて気圧変化も大きくなるため、気圧予報では影響度が「大」の所が多くなっています。東京は18日(木)〜19日(金)、21日(日)〜22日(月)は気圧のアップダウンが大きくなりそうです。



気圧の変化によって頭痛や関節痛など症状が出やすい方は事前にストレッチを行うなど対策をすると良さそうです。

気圧変化で症状が出る前に

気圧変化で症状が出る前に、できるだけ対策をしておくと良いでしょう。

例えば、早寝、早起きを心がけ、栄養あるものをしっかりととるようにしてください。スケジュールには余裕を持って、あまりハードスケジュールにしないよう心がけましょう。



アルコールはできるだけ控えめにしてください。気圧予報を確認する癖をつけておくと良いでしょう。影響が大きい場合は、しっかり対策をとって過ごしましょう。

気圧変化で症状が出たら

気圧変化によって頭痛やめまいなどの症状が出る場合は、耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチをこまめにすると良いでしょう。体全体を動かすストレッチや軽い運動も効果的です。

耳や首、肩をあたためたり、ゆったり入浴をするのも良いでしょう。入浴は38℃から40℃程度の低めのお湯に、10分から15分ほど首までつかるのが効果的です。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生