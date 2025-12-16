¶áµ¦ÃÏÊý¡¡ÃÈµ¤¤¬Æþ¤ê¹â²¹·¹¸þ¡¡¹¤¯11·îÊÂ¤ß¤Ë¡¡´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ê¡¢ÆüÃæ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨ÃÈº¹¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãë´Ö¤Ï11·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¡¡10·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤â
¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢19Æü(¶â)¤«¤é21Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¹¤¯15¡î¤ò¾å²ó¤ê¡¢Ãë´Ö¤ÏÈæ³ÓÅª²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20Æü(ÅÚ)¤Ï11·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë²¬¤Ç¤Ï20¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢10·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Ï¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çö¼ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä±©¿¥¤ë¤â¤Î¤Ç¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉþÁõÁª¤Ó¤ËÃí°Õ¤·¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¡¡20Æü(ÅÚ)¤È21Æü(Æü)¤ÏÎä¤¨¹þ¤ßÏÂ¤é¤°
Ä«ÈÕ¤Îµ¤²¹ÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤°ì½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü17Æü(¿å)¤«¤é19Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï5¡î°Ê²¼¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤é¤·¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë19Æü(¶â)¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆâÎ¦Éô¤Ç¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¤Î½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤âÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¡¢20Æü(ÅÚ)¤È21Æü(Æü)¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï10¡î¤¯¤é¤¤¤ÈÎä¤¨¹þ¤ß¤¬ÏÂ¤é¤°¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£11·îÊÂ¤ß¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÞ¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²°Æâ¤Ç¤ÏÃÈË¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²°³°¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤ä¡¢ÃÈË¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Åß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Éô²°¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤Ï¡¢ÆþÍá¤¹¤ëÁ°¤ËÃÈ¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÍáÁå¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢´¨ÃÈº¹¤Ç·ì°µ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Íá¼¼¤ËÃÈË¼ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÍáÁå¤ËµëÅò¤·¤¿¤ê¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤¬Ê¨¤¤¤¿¤é¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤¿¸å¡¢³¸¤ò¼è¤Ã¤ÆÅòµ¤¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢ ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï41ÅÙ°Ê²¼¡¢»þ´Ö¤Ï10Ê¬°ÊÆâ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆþÍá¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ÍáÁå¤ÇÂÎ¤òÃÈ¤á¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤æ¤Ã¤¯¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê¤¹¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð³èÍÑ¤·¡¢¼ê¤¹¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍáÁå¤Î¤Ø¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ ¿©¸å¤¹¤°¤ÎÆþÍá¤ä¡¢°û¼ò¸å¤ÎÆþÍá¤Ï¡¢Èò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©¸å¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¿©¸åÄã·ì°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¿À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤Î°¤¤»þ¤â¡¢ÆþÍá¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£