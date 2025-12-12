九州は、明日13日夕方から14日(日)明け方にかけて低気圧の接近に伴い、各地で久しぶりのまとまった雨になる見込みです。低気圧の通過後14日(日)は、一時的に寒気が流れ込んできます。季節風が強まり、ぐっと寒くなりますのでお気をつけください。

低気圧通過後、14日(日)は冬型へ

明日13日は高気圧が九州から離れ、夜は低気圧が九州南岸付近と日本海西部に進む見込みです。

その後、低気圧は発達しながら東へ進み、14日(日)は冬型の気圧配置に変わるでしょう。九州は西回りで寒気が入り、15日(月)午前にかけて一時的に寒気の流れ込みが強まる見込みです。

15日(月)夜には冬型の気圧配置がゆるみ、16日(火)は九州は高気圧に覆われるでしょう。

寒暖の変化に注意

明日13日の夕方以降、九州は雨が降り出す所が多くなるでしょう。夜は各地で雨が降り、雷を伴い一時雨脚が強まる所がある見込みです。14日(日)明け方にかけて、各地で久しぶりのまとまった雨量になりそうです。



14日(日)日中は寒気の流れ込みで、九州は所々でしぐれたり、高い山は雪になる所がある見込みです。また、季節風が強まり、体感気温は気温以上低くぐっと寒くなるでしょう。15日(月)は晴れる所が多くなりますが、寒さが続く見込みです。

沿岸海上は、来週初めにかけて強風・高波が続きますのでご注意ください。



来週の後半になると、次第に寒さが和らぎ暖かくなってきそうです。