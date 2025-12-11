今日11日の関東地方は、午後から晴れて日差しが暖かく感じられるでしょう。ただ、明日12日は一転、晴れてもグッと寒くなりそうです。寒暖差が大きくなりますので、服装や体調管理にお気をつけください。

午後から晴れて日差しぽかぽか

今日11日の関東地方は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。午前中は雲が多いものの、午後は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、千葉県では昼前後ににわか雨の所がありそうです。栃木県北部や群馬県北部では夜遅くになると雪や雨の降る所があるでしょう。





南寄りの暖かい風が入り、最高気温は、昨日10日と同じか高い所が多いでしょう。東京と千葉、横浜は16℃、さいたまは15℃、前橋と水戸は14℃、宇都宮は12℃の予想です。午後から日差しが出て、ぽかぽかと感じられる所もありそうです。この時期としては過ごしやすいでしょう。

明日12日は晴れてもグッと寒くなる 防寒を

明日12日は日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となるでしょう。関東地方は広い範囲で朝から青空が広がる見込みです。一日を通して晴れる所が多く、平野部は天気の崩れはなさそうです。連日、空気の乾燥した状態が続きますので、お肌の保湿や、のどのケア、火の元、火の取り扱いには十分にご注意ください。



明日12日は、今日11日の南よりの風から一転、北よりの風が強まるため、一気に気温が低くなり、最高気温は各地で平年を下回るでしょう。東京、千葉、さいたまは10℃、横浜は11℃、前橋、宇都宮は8℃、水戸は9℃の予想です。東京は一気にお正月頃の寒さに、前橋などは真冬並みの寒さになるでしょう。北よりの風も強まり、体感はもっと低く感じられそうです。

明後日13日はもっと寒い 東京は10℃に届かず

明後日13日はさらに寒さが厳しくなり、最高気温は、東京や横浜、千葉などでも10℃に届かない見込みです。雨の降る時間があり、一層寒く感じられるでしょう。ダウンや厚手のコート、マフラーや手袋などで万全の寒さ対策が必要です。ここ数日は寒暖差が大きくなりますので、体調管理にもお気をつけください。