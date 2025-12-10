º£Æü10Æü¡¡¶áµ¦¤Ç¤Ïµ¨ÀáÉ÷¼ý¤Þ¤ë¡¡²º¤ä¤«¤ÊÅßÀ²¤ì¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦
º£Æü10Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¼å¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æüº¹¤·¤Î¤â¤È¤Ç¤ÏÂ¿¾¯²¹¤â¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°7»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄãµ¤²¹
º£Æü10Æü¤ÎÄ«¤ÏÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ÆÉ÷¤¬¼å¤¯¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤À½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¤Î¿®³Ú¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.6¡î¤Ê¤É¡¢µ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë64ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤ÁÌó3Ê¬¤Î1¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÅßÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°Ãæ¤ÏËÌÉô¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â
º£Æü10Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¸áÁ°Ãæ¤Ï¼å¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ï¡¢À²¤ì´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Â¿¾¯±À¤¬¹¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
É÷¤ÏÈæ³ÓÅª¼å¤¯¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Âçºå¤Ç¤Ï14¡î¤¯¤é¤¤¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Æü¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ç¤â¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æüº¹¤·¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¾¯²¹¤â¤ê¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÂ³¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯½ê¤â¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
