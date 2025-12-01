3Æü¡Á4Æüº¢¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤Ë¡¡»³±¢¤Ê¤ÉÀ¾¤ÎÊ¿ÃÏ¤âÀÑÀãÃí°Õ
3Æü¤«¤é4Æüº¢¤Ï¡¢µ¨Àá¤¬µÞ¤ËÁ°¿Ê¡£Á´¹ñÅª¤ËÅßËÜÈÖ¤Î´¨¤µ¤Ë¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¼¡Âè¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»³±¢¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ë¤âÀã±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡£ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤ËÃí°Õ¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´üËÜÍè¤Îµ¤²¹¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£
Á°È¾:µÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ë¡¡Àã¥¨¥ê¥¢³ÈÂç
º£Æü12·î1Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÆîÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢»ÕÁö¤È¤Ï»×¤Ê¤¤ÃÈ¤«¤µ¤Ë¡£¤¿¤À¡¢º£½µ¤Ïµ¨Àá¤¬µÞ¤ËÁ°¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü2Æü(²Ð)¤ÏÆîÉ÷¤«¤é¼¡Âè¤ËËÌÉ÷¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3Æü(¿å)¤«¤é4Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´¨µ¤¤ÎÄì¤Ï4Æü(ÌÚ)¤Î¸áÁ°Ãæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¿ÃÏ¤ÇÀã¡×¤ÎÌÜ°Â(¾å¶õ1500ÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î°Ê²¼)¤¬ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤«¤é¶å½£ËÌÉôÉÕ¶á¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æî²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À²¤ì¤ë´ØÅì°ÊÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¾¸Å²°¤äÂçºå¤ò¤Ï¤¸¤á10¡îÁ°¸å¤ËÎ±¤Þ¤ë½ê¤âÂ¿¤¯¡¢¿¿Åß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¼¡Âè¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ËÌÎ¦¤ÎÊ¿ÃÏ¤âÀã¤Î½ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¶áµ¦ËÌÉô¤ä»³±¢¤ÎÊ¿ÃÏ¤âÄ«ÈÕ¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
5Æü(¶â)¤Ï¡¢Àã¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤Ë´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
6Æü(ÅÚ)¤«¤é8Æü(·î)¤Ïµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢À²¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸åÈ¾:ËÌÎ¦°ÊËÌ¤Ï±«¤äÀã¡¡À²¤ì¤ë´ØÅì°ÊÀ¾¤â¶õµ¤¥Ò¥ó¥ä¥ê
¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢ËÌ¤ÎÃÏ°è¤Û¤Éµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Û¤É±À¤¬Â¿¤¯¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Ç¡¢Àã¤Î¸ò¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤ª¤ª¤à¤ÍÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÃë´Ö¤â0¡î¤¯¤é¤¤¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¿åÆ»¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤Û¤ÉÎä¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤ë´ØÅì°ÊÀ¾¤â¡¢µ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢ÆüÃæ¤â13¡î¤«¤é15¡î¤¯¤é¤¤¡£Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤â¶õµ¤¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¤Ç¡¢¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£