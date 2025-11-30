¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Á´¹ñ¤ÇÎ®¹Ô³ÈÂçÃæ¡¡30Æü¤â¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¡¡½µÈ¾¤Ðº¢¤ÏÅßËÜÈÖ¤Î´¨¤µ¤Ë
º£Æü30Æü¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤ÏÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÆàÀî¤Ç12%¡¢ÏÂ²Î»³¸©¹âÌî»³¤Ç25%¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÂç³ã¤Ç34%¤Èº£¥·¡¼¥º¥óºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿12·î3Æü(¿å)º¢¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÅßËÜÈÖ¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶À÷¾É¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Á´¹ñ¤Ç³ÈÂçÃæ
º£·î28Æü¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Âè47½µ(11·î17Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö196,895¡×¤Ç¡¢ÄêÅÀÅö¤¿¤ê¡Ö51.12¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÅÀÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡¢Âè46½µ¤Î¡Ö37.73¡×¤«¤éÌó1.4ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤¬¡Ö89.42¡×¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç¡Ö41.26¡×¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¡Ö32.70¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô·ÙÊó¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë30¤òÄ¶¤¨¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü30Æü¤â¹¤¯À²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Æü30Æü¤ÏÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤ÏÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÆàÀî¤Ç12%¡¢ÏÂ²Î»³¸©¹âÌî»³¤Ç25%¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÂç³ã¤Ç34%¤Èº£¥·¡¼¥º¥óºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®¤Ç23%¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç32%¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç35%¡¢¶âÂô»Ô¤Ç36%¤Ê¤É¤È¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°11»þ30Ê¬¸½ºß¤âµÜ¾ë¸©¤äÀÐÀî¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢¹Åç¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢µÜºê¸©¡¢±âÈþ¡¢²Æì¸©¤Ë´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç
¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î3Æü(¿å)º¢¤«¤é¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÅßËÜÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¶À÷¾É¤Ê¤ÉÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
