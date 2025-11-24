3連休最終日の今日24日(振替休日)は、北陸や東北で雨の降る所がありますが、日中は広く晴れて行楽日和。最高気温は九州から関東で20℃前後まで上がる所が多く、朝晩と日中との気温差に注意が必要です。

日中は広く晴天 北陸と東北は所々で雨

今日24日(振替休日)は晴れて、行楽日和の所が多くなるでしょう。昨日23日は雲が多かった関東は、朝から日差しが届いて、外のレジャーも楽しめそうです。大分県や大阪府、宮城県など乾燥注意報が発表されている所があり、火の取り扱いにはご注意ください。





傘が必要なエリアは、北陸と東北です。午前5時現在、能登半島周辺や東北の日本海側を中心に、所々で雨が降っています。夜にかけてもや気圧の谷や湿った空気の影響で、雨の降る時間があるでしょう。また、夕方以降は九州と山陰の一部で雨が降りそうです。念のため、折りたたみの傘があると良いでしょう。

この時期としては気温高い 最適な服装は

今日24日(振替休日)の最高気温は、全国的に平年より高いでしょう。朝晩と日中との気温差が10℃以上の所も多くなるため、服装でうまく調節してください。



最高気温は、那覇で27℃と夏日になるでしょう。昼間は半袖でちょうど良いくらいです。九州から関東は18℃から20℃くらいの所が多く、福岡は21℃の予想。日差しのもとでは上着なしで過ごせる所もあるでしょう。東京都心は19℃と、前日より3℃ほど高くなりそうです。



金沢や仙台など、北陸3県と東北の太平洋側の日差しが届く所では、17℃前後まで上がるでしょう。新潟県や東北の日本海側は15℃に届かない所もありますが、南よりの風が入るため、風の冷たさはなさそうです。北海道は10℃を超える所が多く、札幌は12℃と11月上旬並みでしょう。



服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。