今日20日は上空の強い寒気が次第に抜けて、日中の寒さは和らぎそう。低気圧や前線が近づく北日本は天気が下り坂で、夜は雷雨になる所も。路面状況の悪化にご注意を。

北海道に低気圧や前線が接近

今日20日は、高気圧の中心が東の海上に離れて、関東沖には低気圧が発生。また、低気圧が発達しながら北海道付近へ進み、夜には日本海に前線がのびる予想です。等圧線の間隔が狭くなり、北日本を中心に南よりの風が強まるでしょう。





寒気の影響が残りますが、上空1500メートル付近でマイナス6℃以下・平地で雪を降らせるほどの強い寒気は抜けそうです。東北や北海道の平地では、降るものは雨に変わり、積もった雪がとける所もあるでしょう。路面が滑りやすくなるため、注意が必要です。

夜 東北や北海道の日本海側で雨

今日20日の天気です。



沖縄は雲が多めながらも、日差しが届くでしょう。九州から東海は広い範囲で晴れますが、九州北部や山陰は、にわか雨がありそうです。関東は午前ほど雲が多く、沿岸部を中心に所々で雨や雷雨となるでしょう。



北陸と東北の日本海側は、晴れる所も午後は次第に雲が増えてきます。夜は雨雲がかかり、雷を伴って雨脚が強まることもあるでしょう。東北の太平洋側は、おおむね晴れる見込みです。北海道も天気が下り坂。夜は南西部や北部で雨の範囲が広がり、急な強い雨や落雷、突風、ひょうに注意が必要です。雪が降るのは、標高の高い山や峠に限られるでしょう。

日中は寒さが和らぐ

最高気温は、昨日19日より高くなるでしょう。それでも平年並みの所がほとんどで、日が当たらない場所では寒く感じられそうです。



九州から東海は昨日より1〜3℃ほど高く、17℃前後の所が多いでしょう。北または西よりの風が吹く時間が長く、体感温度が下がりそうです。関東は昨日と同じくらいか高く、東京都心は15℃の予想。横浜は14℃など、12月上旬並みの所もあり、昼間も厚手の上着が必要でしょう。



北陸や東北、北海道は、昨日より5℃以上高い所もあり、昼間の寒さは和らぎます。低気圧や前線が近づく夜は、暖かな南よりの風が吹いて、気温の下がり方は緩やかでしょう。調節しやすい服装でお出かけください。



服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。