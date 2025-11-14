15日(土)と16日(日)は全国的に晴れて行楽日和になるでしょう。17日(月)以降は次第に冬型の気圧配置となり、強い寒気が流れ込む見込みです。北海道は雪や風が強まり、冬の嵐となるでしょう。東北や北陸の平地でも雪が降り、西日本の山沿いでも積雪となる所がありそうです。太平洋側も冬本番を思わせる寒さとなるでしょう。

15日(土)と16日(日)は広く行楽日和・紅葉狩り日和

15日(土)は高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。関東の雨も朝にはやみそうです。16日(日)も東北から九州にかけて広く晴れて、お出かけ日和になるでしょう。北海道は晴れますが、低気圧や前線が近づくため、次第に雲が広がり、夕方以降は雨や雪が降りそうです。



東北南部から中国、四国では紅葉が見頃を迎えている所が多くなっています。紅葉狩りにお出かけするのも良さそうです。

来週前半は強烈寒気 冬の嵐に 冬本番を思わせる寒さ

17日(月)は低気圧が発達しながら北海道の北を進み、次第に冬型の気圧配置となるでしょう。マイナス6℃以下(平地でも雪が降る目安)の寒気が東日本まで流れ込み、0℃以下(山で雪が降る目安)の寒気が西日本まで流れ込む見込みです。



北海道では雪や風が強く、冬の嵐となりそうです。東北や北陸の平地でも雪が降り、積雪となる所があるでしょう。山沿いでは大雪となる恐れがあります。積雪や路面の凍結、大雪による交通障害にご注意ください。西日本の山沿いでも積雪となる所があるでしょう。



全国的に冬本番を思わせる寒さとなる見込みです。最高気温は、18日(火)は札幌市で1℃と12月下旬並みとなりそうです。東京都心や大阪市は13℃と12月上旬並み、名古屋市や福岡市は12℃と12月中旬並みとなりそうです。北風が強まり、気温の数字よりさらに寒く感じられるでしょう。朝の冷え込みも強まり、20日(木)の最低気温は東京都心や大阪市で5℃、名古屋市で4℃と今季一番の冷え込みとなるでしょう。急な寒さとなりますので、体調管理にご注意ください。

22日(土)からの3連休は太平洋側で晴天

22日(土)から24日(月・振替休日)は、北海道や東北、北陸は雲が多く、所々で雨が降るでしょう。太平洋側ではおおむね晴れて、お出かけ日和になるでしょう。ただ、関東では24日(月)はにわか雨がありそうです。



25日(火)以降も北海道から北陸は雲に覆われ、所々で雪や雨が降るでしょう。太平洋側は晴れて、空気が乾燥しそうです。インフルエンザなど感染症にご注意ください。



22日(土)から27日(木)にかけては強い寒気の南下はない見込みですが、朝晩は冷え込むでしょう。