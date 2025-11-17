今日17日(月)は東北南部から九州は最高気温が20℃くらいまで上がり、日差しのもとでは暖かいでしょう。ただ、次第に北よりの風に変わり、グッと冷えてきそうです。明日18日(火)は一気に気温が急降下。師走並みの寒さの所が多くなるでしょう。寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。

今日17日(月)は太平洋側は日差し暖か

今日17日(月)から明日18日(火)にかけて、北日本と東日本の上空には、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。今日17日(月)と明日18日(火)との寒暖差がかなり大きくなりそうです。





今日17日(月)の最高気温は、雨や雪が降る北海道の日本海側や北陸は昨日16日より低くなりますが、北海道や東北の太平洋側、関東などでは昨日16日(日)より高い所が多いでしょう。札幌は昨日16日(日)より4℃低く、6℃の予想です。一方、太平洋側の釧路では昨日16日(日)より5℃高く、13℃の予想です。仙台は6℃アップして20℃と10月中旬並みでしょう。東京都心は21℃と10月下旬並みの陽気になりそうです。名古屋も21℃、大阪は20℃、高知は夏日一歩手前の24℃の予想です。広島や福岡は20℃、鹿児島は22℃の予想です。東京や名古屋、大阪、福岡などは日中は長袖シャツで過ごせるでしょう。高知は半袖にカーディガンを羽織る程度で過ごせるほどの暖かさになりそうです。ただ、次第に北よりの風に変わり、グッと冷えてくるでしょう。お出かけの際は、調節しやすい服装やジャケットなどの上着も忘れずにご用意ください。

明日18日(火)は気温が急降下 体感ガラッと変わる

明日18日(火)は上空に寒気が流れ込み、冷たい空気に覆われるでしょう。北よりの風が吹いて、17日(月)とはガラッと体感が変わりそうです。最高気温は、札幌は1℃と、12月下旬並みの寒さになるでしょう。仙台は9℃、新潟も8℃と10℃に届かないでしょう。東京、名古屋、大阪、広島などは14℃、福岡は12℃の予想です。各地で師走並みの寒さになりそうです。17日(月)との寒暖差がかなり大きくなりそうです。朝晩はコート、日中もジャケットなどを羽織った方が良いでしょう。寒暖差で体調を崩さないようにご注意ください。