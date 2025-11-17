17日は東北南部〜九州は日差し暖か 明日18日は気温急降下でガラッと体感変化
今日17日(月)は東北南部から九州は最高気温が20℃くらいまで上がり、日差しのもとでは暖かいでしょう。ただ、次第に北よりの風に変わり、グッと冷えてきそうです。明日18日(火)は一気に気温が急降下。師走並みの寒さの所が多くなるでしょう。寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。
今日17日(月)は太平洋側は日差し暖か
今日17日(月)から明日18日(火)にかけて、北日本と東日本の上空には、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。今日17日(月)と明日18日(火)との寒暖差がかなり大きくなりそうです。
東京や名古屋、大阪、福岡などは日中は長袖シャツで過ごせるでしょう。高知は半袖にカーディガンを羽織る程度で過ごせるほどの暖かさになりそうです。ただ、次第に北よりの風に変わり、グッと冷えてくるでしょう。お出かけの際は、調節しやすい服装やジャケットなどの上着も忘れずにご用意ください。
明日18日(火)は気温が急降下 体感ガラッと変わる
明日18日(火)は上空に寒気が流れ込み、冷たい空気に覆われるでしょう。北よりの風が吹いて、17日(月)とはガラッと体感が変わりそうです。最高気温は、札幌は1℃と、12月下旬並みの寒さになるでしょう。仙台は9℃、新潟も8℃と10℃に届かないでしょう。東京、名古屋、大阪、広島などは14℃、福岡は12℃の予想です。各地で師走並みの寒さになりそうです。17日(月)との寒暖差がかなり大きくなりそうです。朝晩はコート、日中もジャケットなどを羽織った方が良いでしょう。寒暖差で体調を崩さないようにご注意ください。