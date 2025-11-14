18日(火)から19日(水)頃は今季一番の寒気が流れ込み、北陸や東北の日本海側の山沿いで大雪になるおそれ。平地で雪の積もる可能性も。晴れる太平洋側も気温が低くなるため、日ごとの寒暖差に注意が必要です。

15日(土)と16日(日)は広く晴天 行楽日和に

明日15日(土)と明後日16日(日)は、高気圧に覆われて全国的に日差しが届くでしょう。紅葉が見頃を迎えている所では、青空の下、楽しめそうです。16日(日)の北海道は天気が下り坂で、夜は雨の降りだす所があるでしょう。





東海より西では、最高気温が20℃前後まで上がる予想です。昼間は日差しが暖かく感じられますが、朝晩は10℃を下回る所が多くなるため、服装でうまく調節なさってください。

18日(火)から19日(水)頃は今季一番の寒気が南下 平地で積雪の所も

17日(月)以降、北海道から北陸の平地でも雪の積もる所がありそうです。

17日(月)は北海道付近を低気圧が通過して、19日(水)にかけて日本付近には今季一番の寒気が流れ込むためです。17日(月)は北海道や東北で次第に雪となり、18日(火)は北陸にも雪のエリアが広がりそうです。



上空約1500メートル付近でマイナス6℃以下の強い寒気が、北陸から関東北部付近にかけて流れ込むでしょう。山沿いを中心に大雪となるおそれがあります。積雪や路面の凍結、大雪による交通障害に注意が必要です。



19日(水)の朝にかけては、関東北部の山沿いでも雪が降りそうです。峠越えを予定されている方は、冬用のタイヤを必ず装備しておきましょう。



また、西日本の標高の高い所でも雪となり、初冠雪となる可能性があります。

18日(火)と19日(水)は12月並みの寒さに

18日(火)から19日(水)は、晴れる太平洋側でも気温が低く、全国的に師走の寒さとなるでしょう。西日本や東日本では13℃前後、北日本では10℃に届かない所もありそうです。北よりの冷たい風も吹くため、体感温度はさらに下がるでしょう。



朝晩も19日(水)以降は冷え込みの強まる日が多くなり、東京都心の最低気温は6℃くらいの日が続く予想です。



来週は寒さが増すため、冬物の服が活躍するでしょう。防寒グッズなど、早めに準備をしておくと良さそうです。