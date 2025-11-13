今日13日の関東は朝から雲に覆われて、気温の上がり方が鈍くなっています。東京都心の正午までの最高気温は12.9℃で12月並みの寒さです。午後も雲に覆われて、気温は上がらず横ばいに。暖かい冬のコートなどで防寒を。明日14日は朝から日が差して、寒さがゆるむでしょう。

今日13日 関東はどんよりヒンヤリ 東京都心は師走の寒さ

今日13日(木)、関東は湿った空気や気圧の谷の影響で、朝から厚い雲に覆われています。

各地とも気温の上がり方は鈍くなっていて、正午までの最高気温は東京都心は12.9℃となり、12月並みの気温です。





明日14日は寒さゆるむ 来週は寒気南下で冬の寒さへ

明日14日(金)の関東は朝から晴れて日差しとともに気温が上昇します。朝の最低気温は10℃前後の所が多くなりますが、日中は20℃近くまで上がり、過ごしやすくなるでしょう。

15日(土)はやや気温が下がりますが、そのあと再び気温は上昇傾向で、17日(月)は20℃を超える暖かさとなるでしょう。



ただ、18日(火)は一気に15℃を下回る寒さとなり、19日(水)は今日以上に北風が強まり、体感的に寒くなる見込みです。暖かいニットやコートなど冬物を準備しておきましょう。