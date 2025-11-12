来週にかけては日本付近を短い周期で低気圧や前線が通過します。週明けは前線通過後に今季一番の強い寒気が流れ込み、一気に冬本番の寒さへ。気温変化が大きいことに加え、気圧変化も大きいでしょう。頭痛やめまいなど体調に変化が出やすくなりますので、十分ご注意ください。

来週にかけて気温差・気圧差大きい 体調に注意

来週にかけては日本付近を短い周期で低気圧や前線が通過します。特に、週明けは前線通過後に今季一番の強い寒気が流れ込み、一気に冬本番の寒さとなるでしょう。





気温変化が大きいことに加え、気圧変化も大きくなる見込みです。気圧差や寒暖差によって、頭痛や関節痛、めまいなど体調に影響が出ることがありますので、十分ご注意ください。

今日12日は東京や仙台で影響度「大」

今日12日は、関東や東北の広い範囲で気圧変化による体調への影響が大きくなるでしょう。

東京や仙台で影響度が「大」の予報です。睡眠や食事をしっかりとって気圧変化による体調不良の予防を心がけましょう。



明日13日以降は、北海道付近を低気圧が発達しながら通過するため、北海道を中心に気圧が急激に下がるでしょう。発達した低気圧が近づくことによって、気持ちが不安定になることがありますので注意が必要です。



また、週末は本州付近を寒冷前線が通過するため、全国的に気圧のアップダウンが大きくなるでしょう。首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などに注意してください。

週明けは今シーズン一番の寒気が流れ込み、一気に冬本番の寒さとなります。気温の急降下によって、体調を崩しやすくなるでしょう。睡眠や食事をしっかりとって予防を心がけてください。

気圧変化による症状がでたら

気圧変化で頭痛やめまいなどの症状の悪化を防ぐために、以下の対策が効果的です。

耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチをこまめに行いましょう。首・肩・背中のストレッチ(できれば全身) をすると効果的です。



耳や首、肩をあたためたり、軽い運動をするのも効果的でしょう。

できるだけ、早寝、早起きを心がけて、睡眠時間をしっかり取るとよさそうです。時間に余裕を持った行動をとるようにしましょう。



食事はしっかりと、栄養のある物を取り、アルコールは控えめにしましょう。

気圧差や寒暖差対策で有効的なのが、38℃から40℃程度の低めのお湯に10分から15分ほど首までつかると良いでしょう。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生