今日11日の午後3時現在、南シナ海を北上中の台風26号は、次第に沖縄に近づく見込みです。台風周辺の湿った空気の影響で前線の活動が活発になるため、大雨となる恐れがあります。

台風26号はゆっくり北上 すでに大雨になっているところも

台風26号は、今日11日の午後3時現在、南シナ海を北にゆっくりと進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、暴風域を伴っています。

13日(木)にかけて次第に進路を東寄りに変え、先島諸島に近づく見込みです。その後、14日(金)には温帯低気圧へと性質を変えるでしょう。





沖縄付近には前線が停滞しています。その前線に向かって台風を取り巻く非常に湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になっています。すでに雨の強まっているところがあります。宮古島地方や八重山地方では午前中から、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降っているところもあります。

14日(金)にかけて大雨の恐れ

沖縄本島地方と先島諸島では14日(金)にかけて大雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分な注意が必要です。



【24時間降水量】多い所

12日(水)正午まで

沖縄本島地方 120ミリ

先島諸島 60ミリ



13日(木)正午まで

沖縄本島地方 80ミリ

先島諸島 50 ミリ

台風接近前から うねり伴った高波に注意

また台風が近づく前から注意が必要なのが高波です。



沖縄本島や先島諸島では13日(木)にかけて、予想される波の高さは4〜5メートルです。うねりを伴って しける見込みです。また先島諸島では、台風の進路や風の強まり次第で、大しけとなる恐れもあります。うねりを伴った高波に十分ご注意ください。

高波に注意 台風が離れていても 海には近づかないで

台風が近づいている時に、絶対にやってはいけないことは、海に近づくことです。海の様子を見に行ったり、サーフィンや釣りを楽しんだりすることは、高波にさらわれる恐れがありますので、とても危険です。



また、台風から離れていても、油断はできません。天気は穏やかなのに、台風から発生した「うねり」が届いて、急に高波が打ち寄せることもあります。波浪警報や波浪注意報が発表されている時には、むやみに海に近づかないでください。