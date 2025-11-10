今夜遅くから明日11日の明け方にかけて、月と木星とが夜空の近いところに並んで輝きます。今夜は晴れて、天体ショーを楽しめるところが多くなりそうです。

月と木星が接近

今日10日の夜遅く〜明日11日の明け方にかけて、月と木星が並んでいる様子が見られます。下弦へと向かう月と、マイナス2.4等で輝く木星が並ぶ様子は、思わず目を引く光景となりそうです。また今月の木星は、ふたご座に位置していて、ふたご座の1等星の「ポルックス」、2等星の「カストル」と並ぶ様子を見ることができます。

気になる今夜の天気は?

今夜は天体ショーを楽しめるところが多くなりそうです。

北日本の太平洋側や関東、東海、西日本では晴れるところが多く、天体ショーを楽しめそうです。ただ観測は寒さ対策が必要です。夜は各地で気温がぐっと下がり、冷えそうです。暖かくして星空観測をお楽しみください。

北日本の日本海側や北陸では、今夜にかけても雨や雪が降りやすいでしょう。ただ雲に隙間はありそうです。雲の隙から、月と木星の接近を楽しめるかもしれません。

一方、沖縄では厚みのある雲が広がり、雨が降ったりやんだり。観測にはあいにくの空模様となりそうです。

今日10日に【木星】【月】が昇る時間
【木星】　　　　【月】
午後8時51分　　午後8時53分　(仙台)
午後9時2分　　 午後9時6分　 (東京)
午後9時15分　　午後9時19分　(名古屋)
午後9時21分　　午後9時27分　(大阪)
午後9時44分　　午後9時51分　(福岡)