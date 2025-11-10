今夜遅くから明日11日の明け方にかけて、月と木星とが夜空の近いところに並んで輝きます。今夜は晴れて、天体ショーを楽しめるところが多くなりそうです。

月と木星が接近

今日10日の夜遅く〜明日11日の明け方にかけて、月と木星が並んでいる様子が見られます。下弦へと向かう月と、マイナス2.4等で輝く木星が並ぶ様子は、思わず目を引く光景となりそうです。また今月の木星は、ふたご座に位置していて、ふたご座の1等星の「ポルックス」、2等星の「カストル」と並ぶ様子を見ることができます。

気になる今夜の天気は?

今夜は天体ショーを楽しめるところが多くなりそうです。



北日本の太平洋側や関東、東海、西日本では晴れるところが多く、天体ショーを楽しめそうです。ただ観測は寒さ対策が必要です。夜は各地で気温がぐっと下がり、冷えそうです。暖かくして星空観測をお楽しみください。



北日本の日本海側や北陸では、今夜にかけても雨や雪が降りやすいでしょう。ただ雲に隙間はありそうです。雲の隙から、月と木星の接近を楽しめるかもしれません。



一方、沖縄では厚みのある雲が広がり、雨が降ったりやんだり。観測にはあいにくの空模様となりそうです。



今日10日に【木星】【月】が昇る時間

【木星】 【月】

午後8時51分 午後8時53分 (仙台)

午後9時2分 午後9時6分 (東京)

午後9時15分 午後9時19分 (名古屋)

午後9時21分 午後9時27分 (大阪)

午後9時44分 午後9時51分 (福岡)