今日9日(日)は九州から北海道にかけて雨の範囲が広がります。局地的にカミナリを伴って激しく降るでしょう。最高気温は平年並みか低い所が多く、関東は師走並みの寒さになりそうです。

雨の日曜日 落雷や突風に注意

今日9日は西から雨雲が広がり、全国的に雨の日曜日となるでしょう。



前線を伴った低気圧が西日本から東日本を東へ進む見込みです。また別の低気圧が北海道付近に近づき、寒冷前線が北日本付近を通過するでしょう。





九州は昼頃まで雨や雷雨で降り方が強まる所もある見込みです。雨がやんでも雲の多い天気が続きそうです。四国、中国地方、近畿、北陸、東海も広く雨が降り、太平洋側では局地的に道路が冠水するほどの激しい雨が降ることもあるでしょう。アンダーパスなど車の運転には十分ご注意ください。また太平洋側を中心に風が強まりそうです。傘が煽られないようにお気をつけください。関東甲信も雨が降ったりやんだりで、本降りとなることもあるでしょう。また、夕方以降はカミナリが鳴る所がありそうです。急な強い雨にお気をつけください。東北と北海道も段々と雨雲が広がり、所々でカミナリ雲がかかるでしょう。九州から北海道の広い範囲で、落雷や竜巻などの激しい突風、ヒョウなどに注意が必要です。沖縄は日中は晴れますが、夜は所々でにわか雨がありそうです。海上では台風26号の影響でしけとなるでしょう。高波に注意が必要です。

関東一気に季節が進み師走の寒さ

今日9日(日)の最高気温は、北海道と東北は平年並みの所が多いでしょう。

昨日8日(土)の札幌は1.9℃と12月中旬並みで、今シーズン最も低い最高気温となりました。今日9日(日)は昨日より8℃くらい高い10℃の予想です。寒さが少し和らぐでしょう。



関東は平年を下回り、12月上旬並みの寒さです。東京は14℃の予想で、昨日8日(土)より4℃くらい下がるでしょう。急な寒さで、風邪をひかないように暖かくしてお過ごしください。



東海から中国、四国にかけては平年並みの所が多いでしょう。



九州は10月並みの気温です。暖かい南風が流れ込み、25℃以上の夏日になる所がありそうです。昼間は蒸し暑くなるかもしれません。ただ、次第に北風に変わり、夜はヒンヤリするでしょう。脱ぎ着しやすい服装がよさそうです。



沖縄の最高気温は30℃と真夏日の予想です。季節外れの暑さが続くでしょう。