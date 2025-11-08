8Æü¤È9Æü¤ÏÁ´¹ñ¤Çµ¤°µÄã²¼¡¡Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤Ãí°Õ¡¡Åìµþ¤Ê¤É±Æ¶ÁÂç¡¡Íè½µ¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤â
8Æü(ÅÚ)¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é´ØÅì¡¢¶áµ¦¤«¤é²Æì¤Çµ¤°µ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÀçÂæ¤äÅìµþ¤Ç±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£9Æü(Æü)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢»¥ËÚ¤«¤éÊ¡²¬¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢12Æü(¿å)¤«¤é13Æü(ÌÚ)¤âÂæÉ÷26¹æ(ÂæÉ÷¤«¤é²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤äÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
8Æü(ÅÚ)¤È9Æü(Æü)¤Ï¹¤¯µ¤°µ¤¬Äã²¼¡¡Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÃí°Õ
8Æü(ÅÚ)¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é´ØÅì¡¢¶áµ¦¤«¤é²Æì¤Çµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀçÂæ¤äÅìµþ¤Ç±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ï±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÃæ¡×¤Ç¤¹¡£9Æü(Æü)¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤äÀçÂæ¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ç±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¸å¤âµ¤°µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£10Æü(·î)¤«¤é11Æü(²Ð)¤Ïµ¤°µ¤Î¾å¾º¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢12Æü(¿å)¤«¤é13Æü(ÌÚ)¤ÏÂæÉ÷26¹æ(ÂæÉ÷¤«¤é²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤äÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)¤¬¶á¤Å¤¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë13Æü(ÌÚ)¤Ï»¥ËÚ¤äÆáÇÆ¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤°µ¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¤ä¼ó¡¢¸ª¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤ä´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢38¡î¡Á40¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ëÆþÍáË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸
