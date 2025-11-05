今日5日の満月は、今年見える満月のうちで最も大きな「スーパームーン」です。4月13日の今年最小の満月と比べると、見かけの直径が約14%大きく見えます。今日5日は北海道や東北、中国地方、九州ではおおむね晴れて「スーパームーン」を見られる所が多いでしょう。関東から四国は雲が多い見込みです。雲の切れ間や雲越しに月を見られるかもしれません。

今日5日はスーパームーン

今日5日の22時19分ごろに満月を迎えます。そんな今日5日の満月は、今年見える満月のうちで最も大きな「スーパームーン」となります。





地球の周りを公転する月の軌道は楕円形をしているため、地球と月との距離は一定ではありません。さらに、月の軌道は太陽や地球などの重力を受けて変化しています。このため、地球と月との距離は変化しており、今日5日の月は今年、地球から最も近い位置で満月になります。今年、地球から最も遠く、最小の満月となったのは、4月13日でした。国立天文台によりますと、今回の満月は、4月13日の満月に比べると、視直径が約14パーセント大きく見えます。実際の夜空で二つの月を並べて比較することはできないため、大きさの違いははっきりとは分からないですが、いつもより少し大きい満月を是非、眺めてみてください。

11月の満月 「ビーバームーン」

また、満月には英語圏で様々な呼び名があります。4月は「ピンクムーン」、6月は「ストロベリームーン」などと月ごとに呼び方が変わります。11月の満月は、諸説ありますが、ビーバーが巣作りをする頃や毛皮にするビーバーを捕獲するための罠を仕掛ける頃などから「ビーバームーン」と呼ばれます。このような呼び名を思い出しながら、月を眺めてみるのも良さそうです。



今夜の天気は?

今日5日の夜は、北海道や東北、中国地方、九州、沖縄はおおむね晴れて、「スーパームーン」を見られる所が多くなりそうです。関東や北陸、東海、近畿、四国は雲が広がりやすいでしょう。雲の切れ間や雲越しに月を見られるかもしれません。



夜は冷え込みますので、暖かくしてお月見を楽しんでください。