今日5日は、北海道や東北、北陸はおおむね晴れるでしょう。関東も晴れ間が出ますが、次第に雲が広がる見込みです。東海から九州は太平洋側を中心に雲が多く、雨の降る所があるでしょう。沖縄は所々で激しい雨が降り、警報級の大雨の恐れがあります。最高気温は、北海道や東北などは平年より高く、関東から九州は平年並みの所が多いでしょう。

東北など秋晴れ 東海から九州は太平洋側を中心に曇りや雨

今日5日は、本州付近は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。北海道は寒冷前線の通過に伴い、朝まで所々で雨や雷雨となりますが、日中は晴れる見込みです。東北は秋晴れとなる所が多いでしょう。ただ、青森県は雲が広がりやすく、雨の降る所がありそうです。北陸は朝晩は雲が多いものの、日中は広く晴れる見込みです。関東は昼頃まで晴れ間がありますが、次第に雲に覆われるでしょう。夜遅くになると、沿岸部で雨の降る所がありそうです。



東海と近畿、四国にかけて、一部で晴れ間が出るものの、太平洋側を中心に雲が広がりやすく、午後は紀伊半島など次第に雨の降る所があるでしょう。九州も雲に覆われて、北部は朝晩は雨の降る所があるでしょう。南部も雨が降りやすいでしょう。



沖縄は、前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となりそうです。日中は雨が降りやすく、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。雨雲の発達具合によっては警報級の大雨となる所もありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水にご注意ください。

北陸など過ごしやすい陽気に

今日5日の最高気温は、北海道や東北は平年よりも2℃から3℃ほど高い所が多いでしょう。10月中旬並みの所が多くなりそうです。関東から九州、沖縄は平年並みか低い所が多いでしょう。



札幌は14℃、仙台と東京は17℃の予想です。朝晩はコートが必要な所もありますが、日中は日差しのぬくもりを感じられそうです。金沢は20℃と過ごしやすい陽気になるでしょう。名古屋、大阪は18℃の予想です。日中は薄手のジャケットなど羽織るものがあると良いでしょう。



広島は21℃、高知は22℃、福岡は23℃と、日差しが少ないものの、この時期らしい気温で過ごしやすいでしょう。日中は長袖シャツやカットソーで過ごせそうです。那覇は27℃と、雨でムシムシするでしょう。