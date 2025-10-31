¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Á°½µ¤«¤éÇÜÁý¡¡ÅìµþÅÔ¤ÏÃí°ÕÊó´ð½àÄ¶¤¨¤ë¡¡¼êÀö¤¤¤Ê¤É¤ÎÅ°Äì¤ò
º£Æü31Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ7Ç¯Âè43½µ(10·î20Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö24,276¡×¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¼óÅÔ·÷¤ä²Æì¸©¤Ç¤ÏÄêÅÀÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤¬Ãí°ÕÊó´ð½à¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£¼êÀö¤¤¤ä³±¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤ÏÁ°½µ¤ÎÇÜ¤Ë¡¡ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÃí°ÕÊó´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë
º£Æü31Æü¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Âè43½µ(10·î20Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö24,276¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤Î½µ¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö6.29¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Êó¹ð¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢²Æì¸©¤¬¡Ö19.40¡×¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤¬¡Ö11.88¡×¡¢ÀéÍÕ¸©¤¬¡Ö11.82¡×¡¢ºë¶Ì¸©¤¬¡Ö11.73¡×¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡Ö10.37¡×¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃí°ÕÊó´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤ÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À²¤ì¤ëÆü¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç
ÌÀÆü11·î1Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÅìÆüËÜ¡¦ËÌÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿¸å¤Ï¡¢3Æü(·î¡¦½Ë)Ê¸²½¤ÎÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4Æü(²Ð)¡¢5Æü(¿å)¤Ï°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£6Æü(ÌÚ)¡¢7Æü(¶â)¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
11·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥¤¯»þ´ü¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Àè¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÌä¤ï¤º¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼¼Æâ¤Ç¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê´¹µ¤¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£