3連休は北海道・東北・関東など気圧変化の影響大 頭痛やめまいなど体調不良に注意
今日31日(金)は全国的に気圧が下降し、特に北海道から近畿、沖縄は影響度が大きくなりそうです。11月1日(土)から11月3日(月)の3連休も北海道や東北、関東は気圧変化による影響度が大きいでしょう。頭痛やめまいなど気圧変化による体調不良にご注意ください。
この先一週間は気圧変化が大きい
この先一週間は、各地で気圧変化による影響度が大きいでしょう。今日31日(金)は低気圧が急速に発達しながら本州付近を北東に進むため、全国的に気圧が下降し、特に北海道から近畿、沖縄は気圧変化による影響度が大きいでしょう。
気圧変化で症状が出る前に
気圧変化によって、頭痛やめまい、関節痛、倦怠感、気持ちが不安定になるなどの症状が出る方がいらっしゃいます。気圧変化で症状が出る前の対策として、早寝、早起きを心がけ、睡眠や食事をしっかりとるなど、規則正しい生活を心掛けたり、スケジュールにゆとりを持った生活をすると良いでしょう。またアルコールは控えめにするようにしてください。首・肩・背中のストレッチ(できれば全身) をすると効果的です。起きたら伸びをして背骨を整えましょう。軽い運動も効果的です。また、耳・首・肩をあたためると良いでしょう。あらかじめ、気圧予報を確認して、気圧変化による体調不良の予防を心がけてください。
医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生