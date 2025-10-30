今日30日(木)は、朝と昼間の気温の変化が大きくなっています。広島県北広島町大朝では、一日の気温の変化が20℃以上となりました。秋は全国的に気温の変化が大きい時期ですので、体調管理にご注意ください。

朝と昼間との気温差が20℃超の所も

今日30日(木)は、日本の上空には寒気が居座り、朝は放射冷却も強まりました。そのため、全国的に冷え込みが強まりました。冬日(最低気温が0℃未満)の地点が今シーズン初めて200地点(219地点)を超え、東京都心も今季初めての10℃未満の9.7℃となりました。





日中は移動性の高気圧に広く覆われ、広い範囲で晴れました。秋の柔らかな日差しで、気温も上がり、過ごしやすい陽気となりました。そのため朝と昼間の気温の変化が大きくなった地域もありました。午後1時30分現在、広島県北広島町大朝では最低気温マイナス1.3℃、最高気温19.0℃と20.3℃の日較差となりました。他にも広島県神石高原町では19.7℃(最低気温マイナス0.9、最高気温19.0℃)、北海道標茶町19.6℃(最低気温マイナス7.0、最高気温12.6℃)となっています。

この先も気温の変化は大

この先の気温の予想を見ると、東京や名古屋、大阪、福岡は、鹿児島は20℃前後の日が多く、福岡や鹿児島では25℃くらいまで上がる日はまだあるでしょう。仙台は14℃〜19℃ほど、札幌は10℃〜15℃くらいでしょう。最低気温は札幌では2℃〜3℃の霜が降りるくらい冷える日があり、仙台は5℃、東京や名古屋、大阪は10℃を下回る日がある予想です。



一日の気温の変化が10℃以上ある日もあるでしょう。内陸などでは朝の冷え込みが強いため、日較差はこれ以上になる所もあるでしょう。一日の気温の変化が大きいだけでなく、日々の気温の変化が大きくなることもありそうです。日々の予想気温を確認するとともに、服装でも上手に調節してください。グッと冷える日も増えてきましたので、体調管理にご注意ください。