今夜から明日28日にかけて、北日本を中心に「西高東低」の冬型の気圧配置となる見込みです。日本海側では風が強まり、特に北海道の日本海側では明日夕方かけて暴風に警戒を。また雪も降りやすく、交通機関に影響が出る恐れがあります。

明日28日は北海道で雪や風が強まる 晴れる地域もヒンヤリとした体感に

関東から西の太平洋側ではおおむね晴れて、日差しが届くでしょう。ただ日中の気温は20℃に届かないところが多い見込みです。風がヒンヤリと感じられそうです。





一方で北陸や東北の日本海側では雨が降りやすいでしょう。大気の状態が非常に不安定で、雷を伴って降り方が強まる恐れがあります。落雷や突風、降ひょうにもご注意ください。また北海道の日本海側では今夜以降、次第に雨から雪に変わり、明日にかけて平地でも雪が降る見込みです。平地でも雪が積もる可能性があります。加えて明日夕方にかけて非常に強い西寄りの風が吹きそうです。吹雪いて見通しが悪くなる恐れもあります。車の運転などは注意が必要です。

明日28日は北海道の平地でも雪 路面状況の悪化や着雪に十分注意

明日28日にかけて、北海道の上空1500メートル付近にはマイナス6℃以下の寒気(降れば「平地で雪」の目安)が流れ込んできます。

このため北海道の日本海側を中心に雪が降りやすいでしょう。山間部では24時間で50センチ以上の雪が降り、まとまった積雪となる恐れがあります。積雪による路面状況の悪化、加えて電線などへの着雪にも十分な注意が必要です。また平地でも雪の積もるところがありそうです。

北海道は29日(水)にかけて交通への影響に注意

北海道では29日(水)にかけて、交通への影響が大きくなりそうです。明日28日は平地でも雪が降り、暴風も吹き荒れ、初冬の嵐となりそうです。また29日(水)は日中いっぱい山沿いを中心に雪が降りやすいでしょう。交通機関に乱れが生じる恐れもあります。お出かけの際は、最新の交通情報などをご確認ください。



東北から東海にかけては、今のところ大きな影響は予想されていませんが、低気圧の発達具合などによっては影響が出てくる可能性もあります。