今日22日の関東は朝から冷たい雨が降ったりやんだり。南部を中心に夜まで雨が続くため、傘が手放せません。気温も上がらず、東京都心や横浜市など関東南部は初冬の寒さ。関東北部でも気温は15℃前後にとどまりそうです。10月ですが暖かい厚手の上着やコートで良さそうです。

今日22日の関東は冷たい雨 東京や横浜で12月上旬並みの寒さ

今日22日(水)、伊豆諸島付近には前線が停滞し、前線に向かって湿った空気が流れ込んでいます。この影響で、前線に近い関東南部を中心に雨雲がかかっています。





関東南部では朝から断続的に雨が降り、時折本降りの雨となっています。北部も厚い雲に覆われ、所々で雨が降っています。また、雨に加えて北寄りの風も吹いて、体感的には寒いくらいです。午前11時の気温は、東京都心で13.5℃、横浜市で13.4℃、宇都宮が14.2℃など、15℃を下回っている所がほとんどで初冬の寒さとなっています。関東は南部を中心に夜にかけて雨が続くため、傘が手放せないでしょう。北部は雲に覆われ、所々で雨が降る見込みです。また、冷たい雨で午後も気温が上がらず、15℃を下回る所がほとんどです。10月ですが、これからお出かけされる方は、暖かいコートや厚手の上着を選んでお出かけください。

明日23日には寒さ和らぐ 26日は広く雨で再び気温下がる

明日23日(木)は雨がやんで、天気は回復に向かうでしょう。



日中は日差しが戻るとともに寒さが和らぎ、最高気温は今日22日(水)より5℃以上高く20℃近くまで上がりそうです。24日(金)は晴れて快適ですが、25日(土)は再び午後から雨のエリアが広がり、26日(日)は広く雨で、日中は本降りの雨になるでしょう。

次の週末は再び、冷たい雨で気温が下がりそうです。服装選びなどにご注意ください。