´ØÅì¤Ïµ¤²¹µÞ¹ß²¼¡¡22Æü¤Ï15¡î¤ËÆÏ¤«¤º½éÅß¤Î´¨¤µ¤Ë¡¡ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤ò
¤³¤ÎÀè¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ëµ¨Àá¤¬¿Ê¤à1½µ´Ö¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï22Æü(¿å)¤Ë14¡î¤Þ¤Ç¤·¤«µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Åß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£23Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤Ï´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
22Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹µÞ¹ß²¼¡¡Å·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Æ¤âÄ«ÈÕ¤Ï´¨¤¤
ÌÀÆü19Æü(Æü)¤«¤é22Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î´¨µ¤¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âµ¤°µ¤¬ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¥¤ê½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ï¹âµ¤°µ¤Î¼þ¤ê¤òÎ®¤ì¤ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¡¢ËÜ½£¤ÎÆî¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
23Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï20¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢½©¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÆîÉô¤Ç10¡îÂæÁ°È¾¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï¤Ò¤È¥±¥¿¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢°ìµ¤¤Ëµ¨Àá¤¬¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅßÊª¤Î½ÐÈÖ¤Ï°ì»þÅª¡¡ÉþÁõÁª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤Ë
¤³¤Á¤é¤Ïµ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤òÉ½¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½ë¤µ´¨¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢22Æü(¿å)¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¹âµ¤²¹15¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÆü¤Ï¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥»¡¼¥¿¡¼¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÂÎ´¶¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´¨¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ì»þÅª¤Ç¤¹¡£Íâ23Æü(ÌÚ)¤«¤é¤ÏÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë20¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÃë´Ö¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ä«ÈÕ¤Ï10¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸þ¤³¤¦1½µ´Ö¤ÏÉþÁõÁª¤Ó¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÂÎÄ´¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
