º£Æü15Æü¤Î´ØÅì¤Ï¡¢±«¤Ï¤Û¤Ü¤ä¤ó¤Ç¤­¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ü¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÆîÉôÃæ¿´¤Ë20¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤ÏÈ©´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÌÅìÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å¤âÆÞ¤ê¶õ¤¬Â³¤­¡¢µ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½µËö¤Ï²ÆÆü¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤Ï½©¤¬¿¼¤Þ¤ê¤½¤¦¡£

º£Æü15Æü¤Î´ØÅì¡¡¤É¤ó¤è¤ê¥Ò¥ó¥ä¥ê¡¡ÅÔ¿´¤Ï20¡îÆÏ¤«¤º

º£Æü15Æü¡¢Á°Àþ¤ÎÆî²¼¤ËÈ¼¤Ã¤Æ´ØÅì¤Ï¡¢Ì¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢±«¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ü¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©¤ä°ñ¾ë¸©¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¼å¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï18.6¡î¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç18.0¡î¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Ç18.8¡î¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç18.6¡î¡¢Á°¶¶»Ô¤Ç21.0¡î¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç20.5¡î¡¢¿å¸Í»Ô¤Ç20.2¡î¤ÈÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë20¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤ÏÈ©´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

´ØÅì¤Ç¤ÏËÌÅì¤«¤é¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ²­¹ç¤«¤é¤Î¼¾¤Ã¤¿Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤â¼¾¤Ã¤¿ËÌÅìÉ÷¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢µ¤²¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾åÃå¤ä±©¿¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

17Æü¤«¤é²ÆÆüÉü³è¡¡Íè½µ¤Ï°ìµ¤¤Ë½©¤Ø¡¡½µËö¤Î¤¦¤Á¤Ë°áÂØ¤¨¤ò

ÌÀÆü16Æü¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤«¤éºÆ¤ÓÁ°Àþ¤¬Æî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´ØÅì¤ÏÄ«¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»±¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Å·µ¤¤Ç¡¢µ¤²¹¤â¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ïº£Æü¤ÈÆ±¤¸¤«¤ä¤äÄã¤¯20¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

17Æü¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¡¢Æüº¹¤·¤¬Éü³è¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï25¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢19Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤¬Â³¤¯½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

19Æü¤Ï´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÆî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤ÏÆüº¹¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤ÎÄÌ²á¸å¤ÏÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Íè½µ¤Ï°ìµ¤¤Ë½©¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

20Æü°Ê¹ß¡¢´ØÅì¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï17¡îÁ°¸å¤ÎÆü¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£¾åÃå¤ä¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤ÉËÉ´¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤·¡¢½µËö¤Î¤¦¤Á¤Ë°áÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£