彼氏持ちの子にワンチャンあるか探るための質問９パターン
モテる女の子は彼氏がいるのが当たり前なので、別れるのをただ待っているだけでは、お鉢が回ってこないもの。本気で好きなら、ダメ元でもチャンスがあるか探ってみたほうがいいでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性89名に聞いたアンケートを参考に「彼氏持ちの子にワンチャンあるか探るための質問」をご紹介します。
【１】「最近キスしたのいつ？」と尋ねてラブラブ度を探る
「うーん、でも会ったときはわりとしているかも…なんて改めて考えてしまいました」（20代女性）というように、キスの頻度を聞くことで、二人の親密度を測る質問です。面と向かって聞いても答えてもらうのは至難の業なので、LINEでスタンプを駆使して、無邪気に聞いたほうがいいかもしれません。
【２】「ぶっちゃけ今もときめくの？」と尋ねて彼女の本気度を探る
「付き合い長いとドキドキはしなくなりますよね」（20代女性）というように、出会ったときの新鮮な想いが二人の間にまだあるのか探る質問です。ときめきがないのなら、「じゃあ、なんで付き合っているの？」と心を揺さぶってしまいましょう。
【３】「心が動くときとかないの？」と尋ねて浮気心を探る
「まぁ…ありますよね（笑）」（20代女性）というように、彼氏以外に惹かれることがあるかどうかぶっちゃけさせるための質問です。シラフではなかなか答えられない質問なので、お酒が入って心がほどけているときに軽いノリで投げかけてみましょう。
【４】「結婚の話は出ている？」と尋ねて将来の展望を探る
「というか、結婚は今の彼氏じゃないな…と思っています」（20代女性）というように、二人の未来についての話から、付け入る隙の有無を判断するための質問です。将来が考えられないというのなら、少しずつ自分の想いを明かしていってはいかがでしょうか。
【５】「で、どこが好きなの？」と尋ねて彼氏への気持ちを確かめる
「うっ！すぐに思いつかない…今、私の気持ちはどーなのよ？と自問自答（苦笑）」（20代女性）というように、彼氏のどこが好きか聞くことで、女の子の恋愛感情の鮮度を調べる質問です。答えに詰まるようなら、「冷めてきてる？」とズバリ聞いてもいいかもしれません。
【６】「長電話って何分くらいするの？」と尋ねて会話の盛り上がりぶりを探る
「そもそも電話をしていなかったりして…」（10代女性）というように、ラブラブなときは何時間話しても足りないはずの「電話」の状況から、二人の関係を探る質問です。電話すらしていない場合は、関係が冷めてきていると判断して大胆に攻めてみましょう。
【７】「連絡はどっちからすることが多いの？」と尋ねて彼氏の愛情の有無を探る
「いつも私のほうからLINEしてるかも…と思ってハッとした」（10代女性）というように、コミュニケーションスタイルを尋ねることで、彼氏の気持ちを測る質問です。いつも彼女のほうからアプローチしている場合は、彼氏が冷めているか、油断しているかどちらかだと考えられるので、一歩踏み込んでもいいかもしれません。
【８】「二人でいつも何してんの？」と尋ねてマンネリ度を探る
「近所でダラダラしてる…お出かけしていません」（20代女性）というように、デート内容からラブ度を測るための質問です。「お家デートばかり」などのマンネリが見えたら、自分だったらどんなデートをするかさりげなくアピールしてみてはいかがでしょうか。
【９】「最近だと、いつ彼と会ったの？」と尋ねてデートの頻度を探る
「２週間会ってないことに気づかされてドキッとしました」（20代女性）というように、二人が会うペースから親密度を探る質問です。「忙しくて会えていない」「思い出せない」などの答えが返ってきたら、チャンスありと見極めて行動を開始しましょう。
いろんな質問が出てきましたが、意味深な聞き方をすると怪しまれるので、サラッと聞いてしまうのがコツでしょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年6月30日から7月7日まで
対象：合計89名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
