逆効果！結果的に彼氏の愛が冷めてしまう「束縛」９パターン
その人のことを愛するがゆえに、芽生えてしまうのが独占欲というもの。しかし、自分の安心のために彼氏の自由を奪ってばかりいるようでは、いつか逃げられてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性167名に聞いたアンケートを参考に「逆効果！結果的に彼氏の愛が冷めてしまう『束縛』」をご紹介いたします。
【１】「なんか心配だったから」と、GPSで居場所を捜索する
「普通にストーカーだし超キモい！」（20代男性）というように、たとえ恋人同士であっても無断で追い回すのは一線を越えていると思われそうです。彼氏の都合で会えない日には、あえて連絡を我慢するなど、自由な時間を守ってあげるのが大人の女性ではないでしょうか。
【２】「私がいるからいいじゃん！」と、アイドルの応援を止めさせる
「趣味を取り上げようとするのは単なるワガママ」（10代男性）というように、彼氏が好きなアイドルと張り合おうとしても愛情が空回りしてしまいます。釘をさすとしても「デート代は残しておいてくれると嬉しいな」などとなるべく控えめな言い方をしましょう。
【３】「無視すればいいじゃん！」と、女性と会話するだけでキレる
「彼女以外の女性とまったく接点を持たずに生きるなんて不可能！」（20代男性）というように、日常生活に支障をきたすレベルの要求はやりすぎでしょう。嫉妬心を怒りで表すよりも、普段の３倍甘えるなどしてかわいらしさを見せたほうが、彼氏に優しくしてもらえそうです。
【４】「もっと真面目そうなコーデにしなよ」と、地味な服を勧める
「先生かよ！プライベートでは着たい服を自由に着させてくれ！」（10代男性）というように、ファッションへの口出しも、表現を間違えると息苦しさを覚えさせてしまうようです。「あなたらしくていいね」と相手のセンスを認めたうえで、「こういうのも着てみたら？」などとリクエストしてはいかがでしょうか。
【５】「酔ったら何するかわからないし」と、禁酒令を出す
「女子との飲み会禁止ならまだしも、禁酒令は厳しすぎる…」（20代男性）というように、極端な行動制限を課して彼氏を悩ませるパターンです。「体に悪いから飲みすぎないでね」などと体調を気遣う言い方にしたほうが、愛情が伝わるのではないでしょうか。
【６】「女友達なんて必要ないでしょ？」と、女性の連絡先を消去させる
「どうせ消しても新たに登録できるし、はっきり言って意味がない」（20代男性）というように、彼氏の電話帳に干渉しても一方的な自己満足に終わってしまうかもしれません。小手先の束縛ルールを作るより、自分磨きに励んだほうが、結果的に気持ちを引き寄せるでしょう。
【７】「隠し事してないよね？」と、携帯電話を抜き打ちチェックする
「信頼されていないのかと、悲しい気持ちになる」（20代男性）というように、浮気を疑うような行動も、度が過ぎると彼氏をウンザリさせてしまいます。せめて「女子とのメールはほどほどにね！」などと適度な嫉妬心を感じさせる表現に留めておけば、かわいいと思ってもらえるでしょう。
【８】「30分ごとにメールしてね」と、常に行動を報告させる
「ずっと続けなきゃいけないのかと思うと気が重い」（10代男性）というように、心配性アピールは男性にとって重荷になる可能性があります。むしろ「疲れてたら無理に連絡しなくていいよ」などと謙虚な姿勢を見せたほうが、彼氏が自分から連絡したくなるのではないでしょうか。
【９】「友達より私を優先してよ」と、男友達との遊びを制限する
「かまってちゃん？面倒臭い女だと思ってしまう」（10代男性）というように、友達付き合いの時間を奪おうとして彼氏の反感を買うパターンです。人間関係に口を挟むのではなく、シンプルに「もっと一緒にいたいな」と言い換えましょう。
彼氏の行動を極端に制限するアプローチでは、愛情が伝わりにくいようです。思い当たる人は、早めに改善しましょう。（浅原 聡）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計167名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
