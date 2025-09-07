今夜7日(日)から明日8日(月)は前線が北陸地方に接近し、大雨の恐れがあります。特に、新潟県や石川県では、明日8日(月)の明け方にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。17時現在、新潟県下越では、すでに大雨警報や洪水警報、土砂災害警戒情報が発表されています。引き続き、土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に厳重に警戒してください。

九州から東北の日本海側 明日8日(月)通勤通学の時間帯は強い雨や雷に注意

明日8日(月)は、午前中を中心に九州から東北の日本海側で雨が降るでしょう。朝の通勤通学の時間帯は一時的に土砂降りの雨で、雷が鳴ることもありそうです。



すでに大雨になっている東北は、明日8日(月)明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水などに警戒を続けて下さい。



また、このあと大雨に警戒が必要なのが北陸地方です。

新潟ではすでに発達した雨雲がかかっていて、土砂災害や浸水害、洪水害の危険度が高まっています。

次第に雨の範囲が広がり、大雨警報の発表エリアがさらに増える恐れがあります。



新潟県や石川県は、明日8日(月)の昼頃にかけて断続的に強雨となるでしょう。雨のピークは今夜7日(日)から明日8日(月)の明け方にかけてで、線状降水帯が発生する可能性があります。



明日8日(月)18時までに予想される24時間降水量は多い所で、新潟県は150ミリの予想です。新潟県内では9月一か月分の雨が1日で降るような大雨になる所があるでしょう。

また、石川県でも120ミリの雨が予想され、9月半月分の雨が1日で降る恐れがあります。

線状降水帯が発生した場合は、さらに雨量が多くなるでしょう。

自治体の防災情報をこまめに確認し、危険な場合は安全な場所でお過ごしください。

昼過ぎからは日本海側の雨が次第に弱まる 晴れる関東甲信の山沿いや内陸はゲリラ雷雨注意

前線は明日8日(月)夜にかけて次第に本州の南へ下がり、前線活動は不活発になるでしょう。

ただ、前線が不明瞭になった後も湿った空気が残り、九州から東北南部は、大気の状態が不安定になる見込みです。

気温の上がる午後は、山沿いを中心に夕立があるでしょう。

局地的には雷を伴って激しい雨が降りそうです。道路の冠水などご注意ください。



特に、関東甲信地方や福島県は次第に湿った東風が流れ込むため、特に雷雲が発達しやすいでしょう。

昼過ぎからは山沿いや内陸を中心に、あちらこちらで急な強い雨や雷雨がありそうです。東風の入り具合では市街地でも、にわか雨の可能性があります。

昨日6日(土)と今日7日(日)は安定して晴れましたが、明日8日(月)は、内陸などでは雨具があると役に立つでしょう。

週の始まり8日(月) 晴れる九州から関東の太平洋側は猛烈な残暑に

明日8日(月)に晴れる太平洋側は、9月とは思えない気温が続くでしょう。

最高気温は、九州から関東甲信の内陸では35℃前後の予想です。

特に関東甲信や東海では体温と同じくらいの身体に堪える暑さになる所があるでしょう。

東京都心でも36℃が予想され、9月として記録的な暑さになりそうです。



今日7日(日)は二十四節気の「白露」と、朝晩の気温が下がる頃ですが、今夜7日(日)も西日本や東日本では寝苦しい所が多いでしょう。

引き続き、熱中症対策を万全にお過ごしください。