ÂæÉ÷15¹æ¡¡5ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¤äÅì³¤¤Ê¤ÉÆ»Ï©¤Ø¤Î±Æ¶ÁÂç¡¡¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï´§¿å¤ä¶¯É÷Ãí°Õ
º£Æü5Æü¤ÏÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¶áµ¦¤äÅì³¤¤ÇÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áµ¦¤äÅì³¤¡¢´ØÅì¡¢ÅìËÌ¤Ç¤ÏÂç±«¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¼Ö¤Î±¿Å¾¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±è´ßÉô¤Ï¶¯É÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÆÃÏ¤ÇÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡¡Æ»Ï©¤Ø¤Î±Æ¶ÁÂç
ÂæÉ÷15¹æ¤Ïº£Æü5Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÏÂ²Î»³¸©ËÌÉô¤ËºÆ¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¤âÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢Åì³¤¤«¤é´ØÅì¤ÎÆî¤òÅì¤Ø¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤È¤Ï¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤ë±«¤Ç¡¢¿å¤·¤Ö¤¤Ç¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Í¹ñ¤ä¶áµ¦ÆîÉô¤Ê¤É¤¬ÂæÉ÷¤Î¶¯É÷°è¤ËÆþ¤ê¡¢±è´ßÉô¤ÇÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï±«¤äÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÂ®ÅÙµ¬À©¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Í¹ñ¤Ï±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬²á¤®¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ï°ìÉô¤ÇÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áµ¦¤äËÌÎ¦¤ÏÌë¤Þ¤Ç±«¤äÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åì³¤¤Ïº£Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂç±«¤È¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü¤â°ìÉô¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤ËºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¹Ã¿®¤ÏÌÀÆü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤È¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìËÌ¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÀÆü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´§¿åÆ»Ï©¤Ï´í¸±¡¡¼Ö¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ÏÈò¤±¤Æ
Âç±«¤Ë¤è¤ê´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤Î¿å°Ì¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢´í¸±¤Ê¿¼¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿»¿å¤Ë¤è¤ë¼Ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¼Ö¤Î·Á¤äÀß·×¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¹â¤µ¤ÎÈ¾Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¿¼¤µ¤Î¿å¤ÎÃæ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÅÅµ¤·ÏÅý¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¡¢Áö¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤¬´°Á´¤Ë¿åË×¤¹¤ë¤È¡¢¼ÖÂÎ¤¬Éâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¿¼¤¬¥É¥¢¤Î²¼¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢¼Ö³°¤Î¿å°µ¤Ë¤è¤êÆâÂ¦¤«¤é¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¢¤Î¹â¤µ¤ÎÈ¾Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Û¤Ü³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¿¼¤¬¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼Ö¤´¤ÈÎ®¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÂç±«¤ËÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Äã¤¤¾ì½ê¤òÈò¤±¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹(Î©ÂÎ¸òº¹¤Ç¡¢Å´Æ»¤äÆ»Ï©¤Î²¼¤òÄÌ¤ë·¡¤ê²¼¤²¼°¤ÎÃÏ²¼Æ»)¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ëü¤¬°ì¡¢´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤Ç¼Ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁá¤á¤ËÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¤½ê¤Ï
ÆÃ¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê½ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Ö»³´ÖÉô¤ÎÃ«´Ö¡×¡Ö»³¤ÎÀÚ¤êÄÌ¤·¡×¶¹¤¤½ê¤òÉ÷¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ·Á¤Î¸ú²Ì¤Ç¡¢É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö¶¶¤Î¾å¡×¡Ö³¤´ß±è¤¤¡×¤Þ¤ï¤ê¤Ë¼×¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²£É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¡×¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ï²£É÷¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ò½Ð¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë²£É÷¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ëü¤¬°ì¡¢²£É÷¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¹²¤Æ¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
