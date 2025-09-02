明後日4日から5日は広く雨で、本州の太平洋側を中心に降り方が強まるでしょう。気温の上昇は、抑えられそうです。それも束の間、6日から10日頃までは再び猛暑日の所が増えるでしょう。まだしばらくは、熱中症に注意が必要です。

前半:3日(水)〜9日(火) 猛暑落ち着くも 一時的

この期間は、天気が数日の周期で変化するでしょう。

明日3日(水)の日中は、多くの所で晴れる見込み。気温は全国的に平年並みか高く、関東から九州にかけて、猛烈な暑さが続きそうです。

4日(木)から5日(金)は、晴れをもたらす高気圧の勢力が弱まり、前線や低気圧が近づくでしょう。ほぼ全国で雨となり、関東をはじめ、本州の太平洋側を中心に降り方が強まる所もありそうです。気温の上昇は抑えられ、猛暑日の地点はグッと減少するでしょう。

6日(土)から9日(火)は日差しが戻ります。東海から九州にかけて、再び猛烈な暑さとなり、関東でも内陸で35℃前後まで上がる所があるでしょう。

後半:10日(水)〜15日(月:敬老の日) 蒸し暑さが続く

この期間は、湿った空気や気圧の谷の影響を受けやすくなります。

東北から東海を中心に、曇りや雨の日が多くなるでしょう。



猛暑日の地点は減少しますが、それでも、全国的に気温が平年並みか高い予想。北陸や関東から九州にかけて、連日のように広く30℃を超えるでしょう。湿度も高く、蒸し暑く感じられそうです。夜も気温があまり下がらず、寝苦しさが続くでしょう。

まだしばらくは、熱中症に注意が必要です。時間帯を問わず、適切に冷房を使用するなど、無理のないように、お過ごしください。