º£Æü9·î1Æü¤â¡¢³ÆÃÏ¤Ç»Ä½ë¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ç¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Á´¹ñ¤Ç200ÃÏÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£9·î¤ËÌÔ½ëÆü¤¬200ÃÏÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

3ÆüÏ¢Â³¤ÇÌÔ½ëÆü200ÃÏÅÀÄ¶¤¨¡¡9·î¤È¤·¤Æ¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê

º£Æü9·î1Æü¤â¡¢À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¸·¤·¤¹¤®¤ë»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£13»þ20Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Á´¹ñ¤Ç202ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç3ÆüÏ¢Â³¤Î200ÃÏÅÀÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢9·î¤ËÌÔ½ëÆü¤¬200ÃÏÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯9·î4Æü°ÊÍè¤Ç¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢½ë¤µ¤ÏÃë´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âçºå»Ô¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï¡¢8·î¤Ï°ìÅÙ¤â25¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ìë´Ö¤âµ¤²¹¤Î²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤ËÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¤òÀÝ¤ë¡¢²÷Å¬¤ËÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï?

Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
­¢ ¤Ç¤­¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
­£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤­¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°­¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£