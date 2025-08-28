8月末でも災害級の暑さとなりそうです。30日(土)と31日(日)は、猛烈な残暑のピークで、関東や東海では40℃に達する所があるでしょう。熱中症に警戒が必要です。9月に入ると前線が次第に南下する予想で、曇りや雨の日が多くなりそうです。台風や熱帯低気圧の動向にも注意が必要です。

30日(土)と31日(日)は関東や東海で40℃に達する危険な暑さ

本州付近は9月2日(火)頃にかけては、おおむね晴れて、厳しい残暑が続くでしょう。特に、30日(土)と31日(日)は太平洋高気圧が勢力を強め、猛烈な残暑のピークとなりそうです。関東や東海では40℃に達する所があるでしょう。群馬県桐生市や埼玉県本庄市、名古屋市、岐阜市、岐阜県多治見市などで40℃が予想されています。8月末でも災害級の暑さとなりそうです。熱中症に警戒が必要です。

9月に入ると前線が南下 台風や熱帯低気圧の動向にも注意

この先も北海道は低気圧が次々と通り、29日(金)と9月1日(月)頃は雨が降るでしょう。東北も日本海側を中心に雨が降りそうです。



9月2日(火)頃から前線が本州を南下するでしょう。また、南の海上では台風や熱帯低気圧などの熱帯擾乱が発生する可能性もあり、日本列島に湿った空気を運び込む可能性もあります。最新の情報にご注意ください。

9月5日(金)頃から雲リア雨の日が多い

9月5日(金)頃からも本州付近は雲が広がりやすく、7日(日)頃から広く雨が降るでしょう。沖縄も雨が降る日が多くなりそうです。



曇りや雨の日が多くなり、猛暑日(最高気温35℃以上)地点は減るでしょう。ただ、最高気温は関東から九州、沖縄では33℃前後の日が多く、蒸し暑さは続きそうです。引き続き体調管理にご注意ください。