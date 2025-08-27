今日27日の関東地方は夜になると平野部でも広く雨が降るでしょう。どしゃ降りの雨や雷雨になる所もあり、北部では局地的に滝のような雨が降ることも。帰宅時は道路の冠水などに注意が必要です。

晴れて厳しすぎる残暑 山間部では雨雲がかかり始める

今日27日の関東地方は、朝から強い日差しが照りつけ、厳しすぎる残暑となっています。埼玉県鳩山町では午後3時までの最高気温が39.4℃と、危険な暑さです。東京都心は36.0℃と10日連続の猛暑日で、最長記録を更新しました。





午後3時現在、平野部は晴れている所が多いものの、栃木県など北部の山間部には一部、雨雲がかかっています。寒冷前線が本州を南下中で、今夜は関東地方を南下するでしょう。

晴れている平野部も 夕方以降は急な激しい雨や落雷注意

このため関東地方は晴れている平野部も含め、夕方以降は広い範囲で急な雨に注意が必要です。寒冷前線に伴う活発な雨雲や雷雲が、夜にかけて関東地方を南下するでしょう。



都心周辺など南部の平野部でも17時頃から20時頃を中心に雨や雷雨となるでしょう。局地的にはバケツをひっくり返したように激しく降りそうです。長く降り続くことはないものの、お帰りの際は雨雲レーダーなどで、最新の情報をチェックするとよいでしょう。北部では滝のように非常に激しく降るおそれがあります。車の運転は道路の冠水などに注意が必要です。また、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにもお気をつけください。