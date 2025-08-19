明日20日(水)以降も、九州から東北では、最高気温35℃以上の所がほとんど。24日(日)は名古屋市と岐阜市で40℃予想と危険な暑さで、東京都心も38℃の予想。最大限の熱中症対策を。寝苦しい日も続くため、体調管理に十分注意。

前半(20日〜26日) 九州から東北で広く猛烈な暑さ

明日20日(水)も、沖縄や九州から東北南部は晴れる見込みです。ただ、午後は、山沿いを中心に急な雷雨に注意してください。東北北部は、前線や湿った空気の影響で、断続的に雨が降るでしょう。雷を伴って滝のような雨の降る所もありそうです。土砂災害や低い土地の浸水など注意してください。北海道も、午後は広い範囲で雨や雷雨でしょう。





21日(木)以降は、高気圧に覆われて、沖縄や九州から東北にかけて広い範囲で晴れる見込みです。山や川のレジャーは、午後は天気の急変にご注意ください。北海道は、22日(金)から23日(土)頃は雨が降るでしょう。昨日18日(月)、気象庁が発表した「高温に関する全般気象情報」によると、東日本と西日本では、25日(月)頃にかけて気温の高い状態が続く見込みです。最高気温は、東北から九州にかけて35℃以上の所が多く、連日、猛烈な暑さとなるでしょう。内陸部では、体温を超える危険な暑さの所もあり、名古屋市は22日(金)から25日(月)にかけて39℃から40℃、岐阜市も24日(日)は40℃の予想です。東京都心は、24日(日)は38℃の予想で、今年一番の暑さとなりそうです。寝苦しい日が続くので、昼夜問わず、最大限の熱中症対策でお過ごしください。

後半(27日〜9月1日) 東海〜西は晴天と猛暑が続く

27日(水)以降は、北陸や東海から九州、沖縄で晴れの天気が続く見込みです。朝から強い日差しが照りつけるので、少しのお出かけでも、帽子や日傘が欠かせません。一方、東北と北海道は曇りや雨の天気が続きそうです。関東は28日(木)頃まで雨が降りやすいでしょう。



最高気温は、平年より高い所がほとんど。関東の内陸部や東海から九州は、35℃以上の日が多いでしょう。夜も気温が高く、関東から沖縄では、熱帯夜(夜間の気温が25℃以上)が続く見込みです。連日の暑さで夏バテしないように、十分な睡眠やバランスの良い食事をとるなど、体調管理にご注意ください。