今日19日(火)の関東は、朝から晴れて気温上昇。予想最高気温は35℃以上の所がほとんどで、東京都心も今年15回目の猛暑日になりそう。前橋市は39℃と危険な暑さ。関東全域に熱中症警戒アラートが発表。熱中症に厳重警戒。午後は山沿いや内陸部を中心に激しい雷雨に注意。

猛暑が続く 内陸部では体温超えの危険な暑さ

今日19日(火)の関東は、高気圧に覆われて、朝から各地で青空が広がっています。日中も強い日差しが照りつけるでしょう。少しのお出かけでも、日傘や帽子が欠かせません。地面からの照り返しにも注意してください。





予想最高気温は、35℃以上の所がほとんど。東京都心は35℃と、今年15回目の猛暑日(最高気温35℃以上)になりそうです。前橋市や群馬県伊勢崎市で39℃、栃木県佐野市や埼玉県熊谷市で38℃など、内陸部では体温超えの危険な暑さの所もあるでしょう。気温が著しく高く、熱中症のリスクが特に高まることを示す「熱中症警戒アラート」が、関東全域(1都6県)に発表されていてます。屋内・屋外を問わず、のどが渇く前に、時間を決めてこまめに水分を補給しましょう。たくさん汗をかいたら、適度に塩分をとることも忘れずに。夜も気温の高い状態が続きますので、冷房を適切に使用して、涼しい環境でお過ごしください。

午後は山沿いを中心に天気急変に注意

強い日差しと気温の上昇で、午後は大気の状態が不安定となる見込みです。昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、群馬県や栃木県、秩父地方、多摩地方などの山沿いや内陸部を中心に雷雲が発達して、局地的に激しい雷雨があるでしょう。短い時間に激しく降るため、土砂災害や低い土地の浸水、道路の冠水、河川の増水などに十分注意してください。



屋外で急な雷雨に遭遇したら、近くのしっかりした建物や、車の中に避難するようにしてください。木の下での雨宿りは、木に落ちた雷が人に飛び移ることがあるので、大変危険です。木や電柱などから4メートル以上離れるようにしてください。



周囲に避難する場所がない時は、両足をそろえて、頭を下げてしゃがみ、両手で耳をふさぎましょう。できれば、つま先立ちで、かかとをつけた姿勢を保つようにしてください。落雷時に地面からの電流で関電することがあります。地面に寝ころばない(特に、腹ばいにならない)ようにしましょう。

この先も猛暑は収まらず 熱中症に厳重警戒

明日20日(水)以降も、高気圧に覆われて、晴れの天気が続くでしょう。ただ、午後は、山沿いや内陸部で急な雷雨の可能性があります。山や川のレジャーは天気の急変にご注意ください。



最高気温は、35℃以上の所がほとんどで、猛烈な暑さが続きます。24日(日)は、東京都心で38℃と、今年一番の暑さとなりそうです。また、夜も気温が下がらず、寝苦しい日が続きます。昼夜問わず、熱中症対策を万全にしてお過ごしください。