º£Æü15Æü¡¡¶å½£¤«¤éÅì³¤¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ë¡¡´ØÅì¤«¤éËÌ³¤Æ»¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ
º£Æü15Æü¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢ÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬37¡î¤ÈÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢Á°¶¶»Ô¤ä¹ÃÉÜ»Ô¤Ê¤ÉÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï33¡î¤È¿¿²ÆÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È22¸©¤ËÈ¯É½
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬22¸©(»³Íü¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢²¬»³¸©¡¢¹Åç¸©¡¢Åçº¬¸©¡¢Ä»¼è¸©¡¢ÆÁÅç¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢°¦É²¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¢»³¸ý¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢º´²ì¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©(±âÈþÃÏÊý½ü¤¯)¡¢²Æì¸©(È¬½Å»³ÃÏÊý))¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â²Æì¤ä¶áµ¦¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¡¢ÅìËÌËÌÉô¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç½ë¤µ»Ø¿ô(Í½Â¬ÃÍ)¤¬31°Ê¾å¤ÈÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
