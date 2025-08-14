この先も全国的に厳しい残暑。九州から関東では、お盆明けも体温並みの暑さが続く所がありそう。寝苦しい夜も続くため、真夏の時期と同様に万全の熱中症対策を。

お盆明けも真夏のような暑さが続く

明日15日(金)以降も夏の太平洋高気圧の勢力が強く、晴れる所が多いでしょう。日中は強い日差しが照りつけ、真夏のような暑さが続きます。



沖縄は曇りや雨マークの日も、晴れ間が出るでしょう。九州から東海も雨が降るのは局地的で、山沿いが中心に夕立がありそうです。関東や北陸、東北は、前線や湿った空気の影響で雨の降る日はありますが、比較的短い時間にザッと降る雨になるでしょう。北海道は低気圧がたびたび通過するため、明日15日(金)や17日(日)、19日(火)頃に雨が降りそうです。雨や風が強まることもあるでしょう。





最高気温は全国的に平年より高く、九州から関東を中心に35℃以上の猛暑日地点が続出しそうです。名古屋は36℃から37℃と、体温並みの暑さが続くでしょう。関東は17日(日)頃から特に気温が高く、東京都心は18日(月)は35℃と猛暑日の予想です。関東から西では、お盆を過ぎても夜間の気温が25℃を下回らない熱帯夜の続く所が多いでしょう。

22日以降も九州〜東海を中心に猛暑

22日(金)以降も、沖縄や九州から東海では、広い範囲で晴れる見込みです。最高気温は九州から東海で35℃前後の所が多く、内陸ほど気温が高くなるでしょう。近畿や東海を中心に37℃くらいまで上がる所があり、真夏の暑さが続きそうです。昼夜を問わずエアコンを使い、こまめに水分をとるなど熱中症対策を心がけてください。



関東は24日(日)から26日(火)は雨の降る時間があるでしょう。日差しが少なくても日中は気温が上がり、ムシムシとした暑さが続きます。体調管理にご注意ください。



東北は晴れ間があっても、雲が広がりやすいでしょう。雨の降る日もあり、日中の厳しい暑さは少しずつ落ち着いてきそうです。北海道は22日(金)の雨を境に、最低気温が20℃を下回る所が多くなるでしょう。昼間はまだ夏の暑さですが、朝晩は涼しく感じられそうです。